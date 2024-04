Sonia Morales a los familiares de 'Muñequita Milly': "La vida no nos prepara para despedir a un hijo"

La reconocí la cantante Sonia Morales se ha pronunciado a través de su cuenta de Facebook sobre el fallecimiento de Flor Sheiza Quispe Sucapura, mejor conocida como la 'Muñequita Milly'.

La artista se mostró bastante apenada por la partida de esta joven talentosa que había destacado en el rubro musical y quién era bastante querida por su público.

Triste por 'Muñequita Milly'

Sonia Morales se mostró bastante dolida por la partida de la muñequita mili a sus cortos 23 años tras ser víctima aparentemente de una negligencia médica.

La artista en un emotivo mensaje reveló que conoció a la joven cantante y a quien le veía un futuro prometedor en la música.

"El día que te conocí vi en tus ojos a una persona muy noble amable soñadora y con muchas ganas de sobresalir", dijo inicialmente Sonia en su publicación de Facebook.

Así mismo dejó entrever que la vida no está comprada si bien es cierto Hoy estamos aquí y mañana no se sabe.

"Sabemos nuestra fecha de nacimiento, pero no nuestra fecha de partida. De todo corazón deseo que Dios le dé mucha fuerza a su familia, a su madre para afrontar este momento tan duro", agregó.

Incluso tuvo en sus pensamientos a los familiares de la cantante y es que sus padres son los más afectados con la partida de la niña de sus ojos.

"La vida no nos prepara jamás para despedir a un hijo. Mi más sentido pésame a toda su familia, mucha fuerza", escribió la cantante.

Finalmente, Sonia Morales resaltó que la 'Muñequita Milly' viviera eternamente en el corazón y en la memoria de todas las personas que la quieren y que la recordarán con la sonrisa y con el carisma que la caracterizaba.

Muchos han expresado su pesar y sus condolencias a través de las redes sociales, recordando su talento y su personalidad. Su partida deja un vacío en la escena musical sureña y es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida.

"Aún no lo puedo creer, vuelta alto Flor Sheiza, 'Muñequita Milly'", "Vuelta alto Muñequita Milly, que Dios te tenga en el descanso eterno", "Muy triste noticia, amiga Flor, ahora estás en la diestra de Dios... Aún no puedo asimilar esta noticia. Tu sonrisa permanecerá siempre en mi corazón", "Hoy perdemos a una de las artistas más jóvenes y reconocidas de la música sureña Muñequita Milly", se puede leer en la red social.

Muñequita Milly: Su esposo denuncia que Doctor Fong no atendió a la cantante desde el pasado miércoles

La "Muñequita Milly" falleció a los 23 años, causando una gran conmoción en todo el Perú. Tras conocerse la noticia, figuras como Ethel Pozo, Magaly Medina, Peluchín, entre otros se pronunciaron en contra de la presunta negligencia del Doctor Fong y en conversación con Exitosa Noticas, Wilfredo Quispe Gaspar, esposo de la cantante, señaló que el mencionado médico tenía conocimiento de las dolencias de su cónyuge, sin embargo, no prestó la atención debida desde el pasado miércoles.

"(Ella empezó a sentirse mal) Desde el primer momento (...) ella ya sentía el dolor, se quejaba. No, el domingo, su mamá me dijo que vino un ratito y se fue (...) desde el miércoles prácticamente no la atendió" , fueron las primeras palabras de Quispe Gaspar.

Tras esto, la reportera de Exitosa le consultó si es que el Doctor Fong sabía de las dolencias de la "Muñequita Milly", lo cual respondió afirmativamente. "Sí, fuerte, la misma enfermera se lo comunicaba, su madre presionaba: 'Le duele, cómo puede estar así, es un dolor insoportable'", declaró en un primer momento.

Luego de estas sensibles declaraciones, Wilfredo Quispe señaló que el Doctor Barriga Fong solo se ha hecho responsable de los gastos de la clínica donde estaba la "Muñequita Milly".

"No han estado en todo momento, solo se han hecho responsables de la clínica donde falleció (la "Muñequita Milly")", sentenció Wilfredo Quispe.