"Soy leal y alguien en quien puedes confiar": Christian Domínguez se defiende de críticas con insólito comentario

¡Arrancó la temporada del circo! Christian Domínguez se ha vuelto, de mala manera, en el personaje de "Chollywood" durante los primeros tres meses del año. Tras confesar en televisión nacional sus infidelidades, el cumbiambero prometió buscar ayuda psicológica y según confesó, ya inició su "tratamiento". Sin embargo, en los últimos días sorprendió con algunas extrañas reflexiones y ahora último, en una entrevista con un medio de comunicación, el cantante se autodenominó como alguien "leal" y en quien se puede confiar. ¿Le crees?

Christian Domínguez dice ser leal

Recientemente, el cumbiambero ha sorprendido con más de una reflexión en redes sociales y todos suponen que es parte de la terapia psicológica que viene recibiendo a raíz de sus constantes infidelidades.

Además, viene ofreciendo entrevistas y esta vez sorprendió en un medio local, donde dejó sorprendido a más de uno. Primero habló sobre su trabajo y señaló que es una persona "sin caretas" y auténtico.

"El público, yo creo que me conoce o lo que puede conocer de mí en la parte artística, sabe que soy una persona, así como trabajo, así soy en la vida real. Tampoco es que sea muy distinto, así como me ven trabajando, soy en la vida real", señaló en primer lugar Christian Domínguez.

Christian Dominguez dice que es una "persona LEAL y en quien puedes confiar". Que se lo diga a Pamela Franco porque Pamela López contó que fue él quien tiró dedo del amorío de su ex con Cueva 😂 #MagalyTVLaFirme pic.twitter.com/ONPFfHWpDM — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) March 7, 2024

Sin embargo, lo que más sorprendió fue su siguiente comentario, ya que la "nariz más chinguenguenchona de la cumbia" aseguró ser una persona leal y alguien en quien se puede confiar.

"Soy sumamente trabajador, leal, una persona que da el 100% en todo lo que hace. También soy alguien en quien puedes confiar, que no le gusta meterse con nadie (...)", acotó para sorpresa de todos. ¿Se olvidó de sus infidelidades y de TODO lo que le contó a Pamela López sobre Cueva y Pamela Franco? Solo él y su "chinguenguechería" lo saben.

Reflexionando en redes

¿Las infidelidades persiguen a Christian Domínguez o Christian Domínguez persigue a las infidelidades? Preguntas con difícil respuesta, pero lo que sí es seguro es que el cumbiambero es tranquilamente "el infiel de la cumbia".

"Magaly TV, La Firme", como en los viejos tiempos, ampayó al cumbiambero siendo infiel esta vez a Pamela Franco y con ello, su relación de más de tres años se terminó. Tras esto, el cantante reconoció que había engañado a la cumbiambera más de una vez y prometió llevar ayuda psicológica para superar el "mal" que lo aqueja.

Este anuncio lo hizo en "América Hoy", donde se comprometió a ir a un psicólogo, lo cual lo confirmó en "El Reventonazo de la Chola". Ayer, "la nariz más chinguenguenchona de la cumbia" sorprendió con reflexivo mensaje en redes tratando de demostrar, quizás, que sus terapias están haciendo efecto.

"Que paz inmensa me da saber que dentro de todos mis problemas soy una buena persona y no busco jamás arruinarle la vida a nadie, esa tranquilidad no me saca ni aunque me tiren toda la mala vibra del mundo", fue el texto en sus redes sociales. Sin embargo, lejos de ser aplaudido, las críticas no tardaron en llegar y muchos consideraron como una burla este mensaje. ¿Se habrá olvidado de sus infidelidades?