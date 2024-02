"Soy tu amigo fiel": Christian Domínguez le canta a Pamela Franco y se besan en televisión nacional (VIDEO)

¡Momentos antes de la tragedia! Seguramente, esta ha sido una de las peores semanas en la vida de Pamela Franco, a raíz de la traición e infidelidad de Christian Domínguez. El cantante no solo le sacó la vuelta una, sino dos veces y la más reciente fue hasta hace menos de dos semanas. Sin embargo, previo a toda esta "bomba" ambos se mostraban como una pareja feliz y así se lucieron en "El Reventonazo de la Chola". El programa que se emitió ayer fue grabado antes del sonado ampay del cumbiambero y, por increíble que parezca, él le canta "Soy tu amigo fiel", además de sellar su amor con un tierno beso.

Christian Domínguez y su última vez con Pamela Franco

"El Reventonazo de la Chola" sorprendió a propios y extraños al mostrar imágenes inéditas de Christian Domínguez y Pamela Franco antes del ampay del cantante. En el programa, la pareja se mostraba feliz y celebraban cuatro años de relación, sin presagiar que días después vendría el declive entre ambos.

Tanto Christian como Pamela fueron los protagonistas de la celebración por los 100 años de Disney en "El Reventonazo de la Chola". La ahora expareja en todo momento se mostró unida y muy cariñosa e incluso se divertían a más no poder con sus dobles (Manolo Rojas y Dayanita).

El cumbiambero se lució cantando "Soy tu amigo fiel" y Pamela Franco hizo lo propio con "Libre Soy". La nota emotiva de la noche la pusieron cuando cantaron "Un mundo ideal" y se les vio más unidos que nunca como pareja. En todo momento se miraban a los ojos y no perdían la conexión el uno con el otro, derrochando amor y ternura.

Al final de la presentación, ambos sellaron su amor con un tierno y apasionado beso, ante los aplausos de los presentes quienes aplaudían, en ese entonces, a una pareja enamorada. La felicidad de ambos fue desbordante, tanto así que la Chola Chabuca no dudó en felicitarlos por su romance.

"Así celebramos que ya pasaron más de tres años", dijo la Chola, provocando risas en todos los presentes. "Ya cumplimos cuatro años", precisó Christian Domínguez. Lo que pasó después es historia conocida por todos.

Solidario con Pamela

Días antes de la emisión de su programa, Ernesto Pimentel aclaró que, por coincidencias de la vida, había grabado con Christian Domínguez y Pamela Franco y dio algunos alcances de lo que se vio ayer en pantalla.

"Coincidentemente, nosotros hemos grabado para el verano, hace unas semanas, una secuencia donde Christian y Pamela le canta a ella. Yo estoy muy apenado de las circunstancias que están pasando, voy a compartir con el público las imágenes que tenemos sin pensar que esta situación ha tomado otro vuelo", dijo Ernesto Pimentel en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que Pamela Franco tiene todo su respaldo y en el caso del cumbiambero prefiere no opinar porque asegura que no ha visto el ampay.

"Aprovecho en darle mi solidaridad y respaldo a Pamela, en el caso de Christian no tengo ninguna opinión porque no conozco los alcances. Con él siempre he sido una persona que nos hemos reído de ciertos temas (...) Yo percibí su encuentro normal hace menos de una semana. No he visto el ampay, lamento cualquier situación en la que haya de por medio un hijo. No voy a dar un juicio de valor, pero debe ser doloroso con Pamela, expreso mi solidaridad", señaló Ernesto Pimentel.