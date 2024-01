"Soy una tía ricotona": Andrea Llosa confiesa que los "chibolos" se le mandan por redes sociales

¡Se le mandan! Andrea Llosa se ha convertido en los últimos años en una de las figuras más importantes de ATV. "Nunca Más" y "Andrea" son sus dos programas emblema en dicha casa televisora y el año pasado estuvo en boca de todos por la separación de su esposo. Pese a que no fue nada fácil lidiar con eso, hoy lo toma con más tranquilidad y dice ser una "tía ricotona". En una entrevista para un medio local, la conductora de televisión señala que muchos chibolos se le mandan por redes sociales y le dicen cosas subidas de tono.

Andrea Llosa, la tía ricotona de los chibolos

Como pocas se le ha visto, Andrea Llosa ofreció una entrevista a un medio local donde se despachó con todo. Según confesó la conductora de televisión, se siente "tía", pero aclara que no se hará ninguna cirugía porque quiere envejecer "dignamente".

"No me haré cirugías. Creo que las cirugías, en vez de rejuvenecerte, te envejecen y no quiero cambiar mi rostro", empezó diciendo para luego agregar. "Me siento una tía, pero tía ricotona. Además, me lo hacen sentir".

Esta última expresión de Andrea Llosa despertó la curiosidad y causó gran revuelo con lo que confesó después. "Me escriben chibolos todo el tiempo en redes. Me invitan a salir y me dicen cosas subidas de tono", confesó la conductora.

Sin embargo, para tristeza de los chibolos que le tiran "maicito", Andrea Llosa reveló que en estos momentos se encuentra "ilusionada".

"Hay alguien, pero no voy a dar detalles. Ilusionada sí estoy", confesó Andrea Llosa.

No todo fue felicidad

En el transcurso del 2023, una noticia sorprendió el ambiente de la farándula. Andrea Llosa anunciaba la separación y divorcio de su esposo, dejando en shock a varios de sus seguidores. Sin embargo, también señaló que ambos estaban luchando por darles un buen ejemplo a sus hijos y ese sería el principal motivo para que puedan seguir adelantes con sus vidas como buenos padres.

Sin embargo, la conductora de televisión prefirió mantener los motivos de su divorcio bajo siete llaves hasta hace unos días. Andrea Llosa fue la invitada estelar de Verónica Linares en su podcast "La Linares" y sorprendió al contar los pormenores de su separación con su esposo.

"Duramos 17 años que es bastante. Nunca peleábamos y cuando decidimos separarnos, nuestros hijos pensaban que estábamos bromeando. (...) nos faltó hablar más. En un momento sientes que la pasión se va yendo, sientes que la amistad es fuerte, pero sientes también que algo no va bien", expresó Andrea Llosa.

Tras esta dura confesión, la conductora también reveló que tras una serie de sucesos en su vida (divorcio y otras cosas) optó por ir a un psiquiatra. Andrea señaló que sentía mucha culpa y acudió a buscar la ayuda de un profesional para poder superar sus miedos.

"He vivido con culpa mucho tiempo. Fui al psiquiatra. Se murió mi familia, es un duelo importante y sientes que has fracasado. Aparte, yo veía mi vida y en ningún momento pensé en divorciarme. Teníamos proyectos juntos (...)", agregó.