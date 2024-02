Stefano Tosso emocionado al recordar el cumpleaños de su padre Ricky Tosso: "Te siento más cerca"

En un emotivo gesto, Stefano Tosso, hijo del querido actor Ricky Tosso, no dejó pasar el cumpleaños de su padre, quien sigue vivo en el corazón de miles de peruanos. Ricky Tosso, conocido por sus programas de comedia, dejó un vacío cuando falleció el 11 de septiembre de 2016 debido al cáncer de pulmón que lo aquejaba, complicado con una neumonía.

Stefano Tosso comparte saludo de cumple a su padre Ricky Tosso

La emoción se desbordó en las redes. Stefano Tosso, el hijo del genial Ricky Tosso, hizo vibrar a todos al recordar ayer 21 de febrero el cumpleaños de su querido padre. Ricky, el comediante que nos arrancaba risas, sigue presente en el corazón de la gente, y su hijo no dejó pasar la oportunidad de compartir ese sentimiento.

En un mensaje lleno de cariño en Instagram, Stefano expresó: "Feliz cumpleaños mentor, amigo y maestro. Cada año que pasa es más difícil no tenerte, pero te siento más cerca. Cada día entiendo más las lecciones que me dabas, los mensajes, hasta lo que me decías sin hablar. Todos te amamos y extrañamos querido gordo, o solo yo. Gracias por tremendo legado". Las fotos compartidas nos llevaron a esos momentos entrañables entre padre e hijo.

Historias de Stefano Tosso sobre Ricky Tosso. (Foto: Instagram)

La partida de Ricky Tosso en 2016 dejó un vacío en la comedia peruana. El cáncer de pulmón y una neumonía fueron los villanos que nos arrebataron a este grande. Stefano, con su mensaje conmovedor, nos hizo revivir la presencia única de Ricky en nuestras vidas.

Christopher Gianotti recuerda a Ricky Tosso

La despedida de Ricky conmovió a todo el Perú, y personajes del espectáculo expresaron su pesar. En una entrevista, Christopher Gianotti, con la voz entrecortada, compartió su sentir: "Él estaba conmigo siempre. Me emocioné, esto es producto de Ricky". Gianotti recordó cómo acudió a Ricky en momentos difíciles, buscando consejo durante la pandemia: "Le pregunté '¿me puedes decir qué hacer?'". Un recuerdo que refleja la conexión especial entre maestro y aprendiz.

Stefano, al recordar a su padre en su cumpleaños, nos recordó que Ricky Tosso no solo nos hizo reír, sino que dejó un legado de amor y enseñanzas. El impacto de este ícono de la comedia sigue resonando, y su huella perdura en cada sonrisa que regala Stefano al evocar esos momentos.

La familia Tosso, con su amor y gratitud, sigue compartiendo el legado de Ricky. La comunidad artística y todos aquellos que disfrutaron de las travesuras y risas de este gran comediante se unen para rendir homenaje en este cumpleaños que no se olvida. ¡Ricky Tosso, siempre en nuestros corazones!