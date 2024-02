¡Suena espectacular! Daniela Darcourt da un adelanto de su nueva canción "Se Siente Bien" [VIDEO]

Daniela Darcourt es una reconocida cantante de la cumbia peruana que viene trabajando en nueva música. Hace poco, la artista compartió un video en sus redes sociales dando un adelanto de su nueva canción "Se Siente Bien" junto a Motiff.

¡Regaló un adelanto de su nueva canción!

La artista Daniela Darcourt ha luchado en su carrera musical dese hace varios años. En sus últimos discos, la peruana se ha encargado de realizar producciones originales con temas inéditos. Ahora, tras el éxito de su álbum 'Catarsis', Daniela prepara el lanzamiento de su nuevo álbum musical.

Por medio de sus redes sociales, Darcourt anunció que lanzará el primer tema de su siguiente álbum el próximo 01 de marzo. Esta canción lleva por nombre "Se Siente Bien" y es una colaboración junto a Motiff.

En el fin de semana, Daniela Darcourt no pudo más y compartió un adelanto de su nueva canción: "Mi equipo va a asesinarme, quizá lo borre en una horas, pero aquí les dejo un pedacito de lo que será "Se Siente Bien" junto a mi hermano Motiff".

"Es que me falta el aire cuando no tengo tu voz. Es que se siente bien, se siente rico, tenerte a mi lado se siente, se siente bien y se siente rico", se escucha la letra en el adelanto que dio Daniela Darcourt para sus seguidores, mientras ella baila y lo canta.

La reacción de los fans

La bella sorpresa de Daniela Darcourt, les encantó a sus fans. El adelanto de su nueva canción "Se Siente Bien" con Motiff, ya les encantó y esperan con muchas ansias el lanzamiento para este viernes 01 de marzo que estará disponible en todas las plataformas digitales.

"Eres hermosa y talentosa, no necesitas hacerte tantos tatuajes, eres un orgullo peruano", "Que orgullo!! Mas música nueva", "Me encantó y ni siquiera lo he escuchado completo", "Ansiosas de escucharlo", "Que bien se escucha la canción Daniela no lo borres", "Ya lo quiero escuchaaaar, pero que tampoco te asesinen pueeees jajajaja", "Este dúo se las lleva y trae todas".

Más de Daniela Darcourt

Daniela Darcourt es una cantante de la salsa peruana que ha logrado avanzar en su carrera musical con grandes éxitos. Es conocida por temas como 'Señor Mentira', 'A Esa', 'Te Equivocaste Conmigo', 'Se Me Fue La Vida', 'Probablemente', 'Adiós Amor', 'Ya No Te Amo', entre muchas más.

Ahora, la cantante peruana viene preparando para lanzar su siguiente álbum con música inédita. Hace poco, participó como nominada en los premios Latin Grammy 2024 y Premio Lo Nuestro 2024, donde su álbum 'Catarsis' fue nominado como los mejores del año.