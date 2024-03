Susy Díaz saca cara por sus nietos y le responde a Néstor: "No les hace falta nada"

En los días recientes, Susy Díaz ha captado la atención del público al ser vista comprando todos los materiales escolares necesarios para sus nietos, lo que ha generado opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos la elogiaban por su apoyo a los pequeños, otros criticaban a Néstor Villanueva por desentenderse de la responsabilidad hacia sus hijos. Ante ello, la popular Susy Díaz dejó en claro que ella se siente muy feliz inculcando valores a sus nietos.

Recordemos que en otra ocasión, Néstor Villanueva justificó por medio de una conversación de WhatsApp que no pudo comprar los útiles de sus hijos debido a que se le habría impedido esta acción. No obstante, eso desató las críticas de los usuarios en las redes sociales contra el ex yerno de Susy Díaz.

Susy Díaz saca cara por su nietos

Ante las críticas y polémicas, Susy Díaz manifestó su felicidad por poder contribuir en la educación de los pequeños. Subrayó la importancia de que los niños "crezcan con valores y en un hogar feliz". Ella llamó la atención de los usuarios en las redes sociales luego de haber sido vista comprando los útiles escolares de sus nietos, lo cual causó que la llenaran de elogios.

En cuanto a la postura de Néstor Villanueva, quien declaró que no se le permitía visitar a sus hijos, Susy Díaz decidió no opinar sobre asuntos que involucran a terceros y se concentró en su compromiso continuo de apoyar en la crianza de sus nietos.

"No hablo de gente que no tiene nada que ver conmigo. Yo sola puedo sacar adelante a mi hija y mis nietos, no les hace falta nada. Desde que salí del colegio no dejo de trabajar, nunca estoy viendo lo que hacen otros. Al final todo queda en la conciencia de cada uno. Lo único que me interesa es que mis nietos vivan felices, que tengan valores y que sean unos hombres de bien", expresó la querida exvedette.

Corre con los gatos de sus engreídos

Susy Díaz reveló que se hace cargo de todas las necesidades financieras de sus nietos, nacidos de la relación de su hija con Néstor Villanueva. Además, indicó que opta por no comentar sobre las declaraciones del cantante, ya que no aportan nada positivo a su vida.

"Siempre corro con todos los gastos, soy la 'pagadine' y yo contenta. Saco adelante a mi familia", refirió Díaz, quien anunció la 'Feria Fortuna', que se realizará este 15, 16 y 17 de marzo en el coliseo Eduardo Dibós de San Borja.