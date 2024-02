¡También lo sufrió! Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco con otra mujer, según ex Alma Bella

Se están revelando más aspectos sobre la presunta infidelidad de Christian Cueva hacia su esposa, Pamela López. Durante una entrevista con Magaly Medina, Estrella Bereche, exintegrante de Alma Bella, confirmó que el jugador de fútbol efectivamente tuvo una relación secreta con Pamela Franco. Sin embargo, la situación se complicó ya que, según Bereche, Cueva también habría sido infiel a la cantante. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Estrella Bereche revela detalles del romance clandestino de Christian Cueva

Aunque no eran oficialmente pareja, la exintegrante de Alma Bella dejó entrever que Pamela Franco también experimentó dolor al descubrir, a través de una fotografía, que Christian Cueva estaba besándose con otras mujeres. Esto lo reveló para el programa de Magaly Medina, lo cual confirmaría que el futbolista le fue infiel a su esposa muchas más veces.

"Yo creo que ya se estaban distanciando porque ella me comentaba que le enviaban, es más, estábamos en un vuelo y ella me dijo "me acaban de enviar una foto de él con una chica besándose". Es ahí donde ella se empieza a desilusionar, es más, la veía discutir con él", contó.

Magaly Medina lanzó duras críticas

Sobre este tema, Magaly Medina se mostró sorprendida y condenó enérgicamente el hecho de que, a pesar de que Christian Cueva tenía una amante, también habría estado involucrado con otra mujer, lo que significa una doble traición a Pamela López. Incluso, cabe resaltar que se ha vinculado a más mujeres con el jugador de fútbol. No obstante, él no se ha pronunciado hasta el momento.

"Él tenía una esposa, tenía la amante, y cuando parece que no había un buen trato entre ellos, la veían cabizbaja, tristona, que no era muy feliz, hasta que un día ve la foto de Christian Cueva besándose con otra chica", puntualizó la conductora de televisión. En tal sentido, los rumores del amorío entre Christian Cueva y Pamela Franco se hacen cada vez más fuerte. Además, la cumbiambera anunció que estaría en el programa "Mande Quien Mande" para hablar al respecto. No obstante, luego del escándalo que la involucra con el futbolista, ella tendrá más preguntas que responder.

Cabe recordar que fue Pamela López, expareja de Christian Cueva, quien se comunicó con la cantante de cumbia para encararla ante lo que había encontrado en el celular del futbolista. Sin embargo, Pamela Franco lo negó en todo momento. Ahora que más detalles salen a la luz, es cuestión de tiempo que la cumbiambera salga a hablar sobre el tema.