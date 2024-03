"Tan grandazo...", Magaly le responde a 'Chiquito' Flores luego de asegurar que su mamá cuadró a la 'Urraca'

En el último programa de Magaly TV la firme la conductora respondió fuerte y claro al ex jugador e incluso se burló de sus declaraciones ya que no serían del todo ciertas.

Cómo se sabe la periodista es la principal enemiga de todos los jugadores ya que en la mayoría de ellos les ha sacado muchos a un país que lograron terminar con sus matrimonios siendo uno reciente el caso de Christian Cueva y Pamela López.

Lo puso en su sitio

Es por ello que el popular "Chiquito" aseveró que él es intocable en el programa de la "Urraca" gracias a su madre esto de inmediato tuvo respuesta y al parecer el jugador quedó mal parado.

Pues en una entrevista con "Puchungo" Yáñez el recordado golero afirmó que Magaly no habla sobre él debido a que su mamá le llamó la atención a la periodista.

"¿Tuvo una pesadilla? ¿Lo soñó?", se pregunto a la urraca sobre las declaraciones del exjugador.

Incluso, aseveró que esa historia es falsa ya que nunca se dio esa conversación con su madre.

"Yo no sé de dónde salió esa historia. Yo no hablo con los entrevistados. Con los jugadores, y con la gente de la farándula. Es muy difícil llegar a mí. Con el debido respeto, creo que tu mamá te metió un gran cuento", afirmó la conductora.

Desbaratando así la historia del exjugador quien hace ya algún tiempo se encuentra en una relación estable.

La popular 'Urraca' recalcó que ya es un hombre adulto como para que crea inversiones que le cuenta su madre sin antes confirmar que esto en realidad haya sucedido.

"Tan grandazo y tan ingenuo", concluyó la periodista.

¿Tuvo reencuentro con Tula Rodríguez?

Tula Rodríguez y Juan 'Chiquito' Flores conformaron una de las parejas más mediáticas de la farándula en el 2001, acaparando varias portadas. La conductora de televisión y el exfutbolista tuvieron una relación sentimental que duró varios años y terminó en medio de escándalos y polémicas.

Años después, la presentadora de televisión reveló que se reencontraron después de mucho tiempo de no tener contacto en el que recordaron dichas épocas.

En declaraciones para un diario local, la popular 'Peludita' explicó que su cita con el deportista fue porque tenía un pequeño pendiente con él.

Además, le sirvió para cerrar un ciclo y dejar atrás cualquier asunto. En la charla que tuvieron, le deseó lo mejor. "Fue mi flaco, años... si no hubiera hecho todo lo que hice, no sería la mujer que soy ahora", dijo al citado medio.

Tula Rodríguez contó que era necesario ver a Juan Flores, a quien lo considera una de las personas que marcó su vida. "Hace no mucho, por casualidades de la vida, nos hemos encontrado. Hablamos un rato, pero me quedé tranquila. Me sorprendí, pero me dio mucho gusto", expresó la actriz.