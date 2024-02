"Te amé, te amo y te amaré": Hija de Tula Rodríguez le dedica emotivo mensaje a su difunto padre Javier Carmona

Valentina Carmona, la hija de Tula Rodríguez, emocionó a sus seguidores en las redes sociales al publicar un emotivo mensaje en honor a su padre, Javier Carmona, quien falleció hace más de tres años y cumpliría 60 años hoy. Recordemos que la conductora de televisión Tula Rodríguez tuvo una relación de muchos años con el empresario, quien falleció en el 2020 luego de estar en coma producto de un accidente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Hija de Tula Rodríguez le dedica emotivo mensaje a su padre

En su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con más de 299 mil seguidores, la joven compartió una imagen abrazando al difunto gerente de televisión y compartió las últimas palabras que le dijo antes de entrar en coma. El amor que siente por su padre se ha mantenido intacto a través de los años y decidió compartirlo en sus redes sociales.

"Todo va estar bien gorita. Fue lo último que te escuché decirme, no te pude responder pero quiero que sepas que te amé, te amo y te amaré por y para siempre papi", escribió Valentina Carmona.

La adolescente afirmó que todavía no ha logrado sobrellevar la pérdida de su padre, a pesar de haberlo conocido solo durante sus primeros nueve años de vida. "Siempre digo que ya te superé pero no, cada vez que te recuerdo o te pienso me derrumbo. Sé que nunca te podré olvidar o superar pero tengo que dejarte ir y aprender a vivir con ello ya que como siempre me repito, amar también es dejar ir. Solo te conocí nueve años pero para mí siempre fuiste y serás el mejor papá de todos, ojalá te hubiera conocido más", se lee en el mensaje.

"No sabes todo lo que daría por escucharte hablar una vez más, por escuchar tu risa, por darte un abrazo una vez más. Por decirte que te amo y asegurarme que sepas que fuiste el mejor papá de todos y que fuiste una gran persona. Te amo tanto daría lo que fuera solo por verte una vez más", comentó la hija de Tula Rodríguez.

Extraña a su padre

También expresó que nunca habría pensado que algo malo le sucedería a su padre y que hubiera deseado conocerlo mejor, pasar más tiempo a su lado y dedicarle más atención.

"Para de esa manera poder acordarme de tu voz, tus lunares, pecas, de tu sonrisa de tus gestos y hasta de tu manera de hablar. Te extraño tanto que no hay manera de expresarlo en un texto o con palabras. Te amo. Feliz cumpleaños", concluyó Valentina.