"Té contaminado", Magaly le recuerda su pasado a Paolo Guerrero tras roche con César Vallejo

Magaly Medina no dudó en increpar a Paolo Guerrero por la actitud que ha tomado luego de exigir su salida del club César Vallejo a través de los medios de comunicación.

La conductora afirmó que el jugador debe asumir las consecuencias de sus actos y no refugiarse en excusas para evadir el pago de una indemnización ya que el pelotero ya había firmado el contrato cuando horas después recibió amenazas de delincuentes a su madre.

Le recuerda su pasado

La popular 'Urraca' reveló que Paolo Guerrero está tomando el papel de víctima para poder liberarse de el club César Vallejo, pues el dueño, Richard Acuña afirmó que se le brindó toda la seguridad del caso para que este tranquilo junto a su familia.

"Un niño caprichoso se le ha ocurrido a hacer su voluntad parece que Paolo Guerrero no ha crecido porque solo un niño no puede comprender las consecuencias de las decisiones. [...] Ya es hora que a sus 40 años asuma las consecuencias de sus actos... tu no puedes en ningún lugar del mundo resolver un contrato unilateralmente y no pagar las consecuencias de ellos, para eso se han hecho los contratos", señaló en un inicio Magaly Medina.

Asimismo, no dudó en recordar la vez que Paolo Guerrero fue suspendido luego de arrojar un resultado analítico adverso en un control de antidopaje.

"Siempre se victimiza acuérdense del te contaminado... no presionó a los medios de comunicación, no salió a patalear, llorar. [...] Ahora quiere tener la razón en una cosa que no se le puede dar la razón porque él dice que desconoce que nuestro país es peligro. Vives aquí nomas, en el país vecino en Río de Janeiro, la cual es la ciudad más peligrosa de Latinoamérica. ¡Qué te pasa!", afirmó.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero y Magaly Medina siempre se han visto enfrentados luego de que el jugador la denunciara y finalmente la enviara a prisión por el delito de difamación.

¿Qué pasó con Paolo Guerrero?

Luego de analizar las circunstancias del caso, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió suspender a Guerrero por un año. El periodo de vigencia de la suspensión comenzó el 3 de noviembre de 2017, fecha en la que el jugador fue suspendido de manera provisional, por lo que iba a poder regresar a las canchas recién el 3 de noviembre de 2018.

"Al haber dado positivo por una sustancia prohibida, el futbolista ha contravenido el art. 6 del Reglamento Antidopaje de la FIFA y, en consecuencia, el art. 63 del Código Disciplinario de la FIFA. De conformidad con el art. 29 del Reglamento Antidopaje de la FIFA, la suspensión incluye, entre otros, todo tipo de partidos en el ámbito nacional e internacional, amistosos u oficiales. La parte dispositiva de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado el 7 de diciembre de 2017", informó el comunicado oficial de la FIFA acerca del doping.

Aunque a fines de diciembre se conoció que la sanción sería reducida a seis meses, por lo que el 3 de mayo pudo regresar. Y así fue: Paolo volvió en Flamengo y convirtió en su segundo partido.

Posteriormente volvió a ser sancionado, aunque reclamó y surtió efecto, ya que pudo sumarse a la concentración de Perú para el Mundial a una semana del inicio de la competencia y disputar los encuentros del equipo de Gareca en Rusia.