"Te va a crecer la nariz igual que tu marido", Magaly Medina advierte a Pamela Franco por roche con Cueva

Magaly Medina no se guardó nada en su último programa de Magaly TV la firme y es que la conductora tuvo acceso a todas las pruebas que indicarían que Pamela Franco habría tenido un romance con Christian Cueva.

La popular "Urraca" advirtió a Pamela Franco pues la esposa del jugador recolectó pruebas donde todo indicaría que la cantante no estaría siendo del todo sincera.

Se prende todo

Y es que para sorpresa de muchos Pamela López esposa del popular "Aladino" le facilito a Magaly todo el material para que exponga a Pamela Franco.

Es por ello que la periodista inicialmente afirmó que existen demasiadas coincidencias en el récord migratorio de Franco con Cueva pues ambos viajaron casi en las mismas fechas allá por el año 2019.

Por otro lado, la "Urraca" reveló que debido a que el jugador llegó a casa pasado de copas Pamela pudo tener acceso a su celular y fue ahí donde descubrió las llamas perdidas grupales de Pamela Franco junto a su mejor amiga Vanessa Pumarica.

Es ahí donde López decide llamar a Pamela desde el celular de Cueva e increparle a la cantante los motivos por el que llamó a su esposo.

De inmediato Franco sólo se negó a revelar como conocía a Christian Cueva y porque existía un depósito de 280 soles a su nombre.

Magaly no dudó en mandarle su chiquita a Pamela Franco por al parecer no decir la verdad.

"Te va a crecer la nariz igual que tu marido", dijo entre risas la periodista pues en todo momento Franco no quiso confesar la verdad.

Esposa de Christian Cueva y amiga de Pamela Franco se enfrentan

La situación comenzó cuando la madre de los hijos de Christian Cueva, Pamela López, anunció el final de su relación de 12 años y sugirió que presentaría pruebas de la participación de una cantante de cumbia en su relación.

En ese sentido, todas las alarmas empezaron a sonar y los internautas señalaron a Pamela Franco, ya que ella fue relacionada al futbolista años atrás.

Posteriormente, Pamela Franco declaró que no conocía al futbolista, pero Pamela López exhibió una captura de pantalla que demostraba que su esposo había realizado una videollamada con la expareja de Christian Domínguez y su amiga Vanessa Pumarica. En una entrevista con América Hoy, Vanessa afirmó que fue ella quien inició la videollamada con Cueva, ya que tienen una amistad de largo tiempo y se conocen bien.

Las declaraciones no fueron bien recibidas por Pamela López, quien afirmó que su esposo siempre negó que Pumarica fuera su amiga y mencionó que nunca la había visto en su círculo social.

Además, destacó que Cueva no tenía guardado el contacto de Pumarica en su teléfono móvil. Vanessa Pumarica no se quedó de brazos cruzados y usó sus redes sociales para contestarle a la esposa de Cuevita. "No me tenía registrada porque tú no eras mi amiga, mi amigo era él y no tiene nada de malo. Tus problemas de celos son tuyos... no tiene nada de malo ser amiga de alguien", dijo de manera contundente en sus historias.