¡Team "Carichuca" para siempre! Armando Machuca dedica emotivas palabras a Mauricio Mesones en redes

¡Se fue un grande! Mauricio Mesones fue el último eliminado de la etapa regular de "El gran chef famosos" y no podrá tener su revancha esta temporada. Junto a Christian el "Loco" Wagner se despidieron del programa de cocina y ambos se mostraron muy agradecidos con el cariño del público. Sin embargo, pese al gran cariño que recae sobre el exconductor de "La Noche es mía", la eliminación del cantante dolió más y así lo hizo saber Armando Machuca, quien en sus redes sociales le dedicó unas emotivas palabras a su entrañable amigo.

Armando Machuca se despide de Mauricio Mesones

Empezando la temporada de "La Revancha" en "El gran chef famosos", muchos usuarios en redes hacían tendencia, de manera constante, a Armando Machuca. El subcampeón del programa se había ganado el cariño de todos, pero al frente tenía un gran rival: Mauricio Mesones, el popular "Cariñito".

La "chispa" de ambos rápidamente despertó el ingenio de los "chefsitos", quienes pedían verlos juntos en el programa. Y así fue como nació el "Team Carichuca", a pedido de todo el público de "El gran chef famosos" y eso lo reconoce Armando Machuca.

"El Perú me regaló un amigo y sí, digo el Perú aunque suene ostentoso. Porque no fue el programa o la casualidad. Fue la gente que era fanática del trabajo del señor Mauricio Mesones y por alguna razón querían vernos juntos en pantalla. Mauricio había sido el más querido en su temporada y a mí no me fue mal en la mía", empezó narrando en su video Armando Machuca.

Sin embargo, el actor cómico confesó que al inicio tenía cierto temor, debido a que, con su experiencia, sabe que los egos en la televisión son fuertes. Pero, por azares de la vida, la conexión con Mauricio Mesones fue más que instantánea.

"Eso no significaba que iba a funcionar un trabajo en equipo entre los dos. Los egos son fuertes en la televisión y estábamos en una competencia donde todos iban a querer ganar. Era una revancha y todo podía pasar. La gente estaba dividida: "Team Machuca" o "Team Cariñito". Y bueno, el público fue sabio, porque desde el día 1 fue fácil trabajar con él. El destino quiso que el "Team Carichuca" naciera. Rápidamente encontré complicidad, juego y mucho afecto. Mauricio Mesones es físico como yo, valora el recibir y dar un abrazo", acotó Armando Machuca.

Una gran amistad que nació en la cocina

A menudo, se podía ver en los programas a Armando Machuca y Mauricio Mesones. Ambos, lamentablemente para sus seguidores, caían en una y otra noche de eliminación. Lo sufrían los "guau guau", "miau miau", las señoras y señoritas en sus casas y en redes, así tal cual lo reveló Mauricio Mesones.

Armando Machuca destacó las grandes habilidades de su ahora gran amigo y le agradeció por tantas alegrías en las pantallas de "El gran chef famosos". Sin duda, fueron la dupla preferida de más de uno, ya que sacaban más de una risa con sus ocurrencias.