"Tenía una buena comunicación con ella": Esposa de Dilbert Aguilar reveló por qué se distanció de la 'Ñañita'

En un evento benéfico el pasado viernes, Dilbert Aguilar, conocido como el 'pequeño gigante de la cumbia', hizo su regreso a los escenarios luego de una dura batalla contra una neumonía que lo mantuvo en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de EsSalud. Este evento fue organizado para recaudar fondos y rendir homenaje al artista, con la participación de varias figuras del mundo musical. Sin embargo, la ausencia de Claudia Portocarrero, ex pareja del cantante y ahora amiga, no pasó desapercibida. Ante ello, la esposa del cantante de cumbia brindó declaraciones al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jhazmín Gutarra reveló por qué se distanció de Claudia Portocarrero

La esposa de Dilbert Aguilar destacó su respeto por la amistad entre el cantante de cumbia y Portocarrero a pesar de los desafíos pasados. "La amistad de Dilbert con su expareja yo la respeto. Ellos son amigos, son hermanos como se puedan tratar", afirmó frente a las cámaras de América TV. Sin embargo, expresó su descontento con algunas declaraciones que Portocarrero había hecho sobre la falta de información sobre la salud de Aguilar durante su tiempo en la clínica.

"Yo no tengo nada en contra de la persona, yo no sé por qué se tuvo que expresar o dar tal información falsa, pero fue un golpe muy duro para mi porque yo tenía una bonita comunicación con ella. Después de ver eso, me dejó molesta, incómoda. Estoy muy cargada, cuando se dijo muchas cosas, con la intención de lastimarme indirectamente, muchas personas me escribieron cosas feas, fueron más allá de los hechos", reconoció con lágrimas en los ojos, negando haberle negado el ingreso a Claudia al concierto benéfico.

Dilbert Aguilar agradecido tras recuperación

Cuando se le preguntó por qué Portocarrero no estuvo presente en el evento, a pesar de su experiencia como animadora, Aguilar primero expresó su gratitud por su recuperación, diciendo: "Agradecido con Dios por sacarme de UCI y que me dé la oportunidad de vivir".

Luego, explicó que la ausencia de Claudia se debió a compromisos laborales: "Claudia también trabaja, está haciendo su anfitrionaje," afirmó. Cabe mencionar que la actual esposa de Aguilar, Jhazmin Gutarra y la popular 'Ñañita' protagonizaron una controversia con semanas atrás, alimentando especulaciones sobre posibles restricciones para que ella asista al concierto.

"No, para nada," respondió Aguilar ante la pregunta si su esposa había prohibido la asistencia de Claudia al evento. "Uno mantiene sus amistades como debe de ser. Yo no le pongo sus amistades a ella (a mi esposa) y tampoco ella me tiene que poner a las mías. Con Claudia tengo una amistad de muchos años, ella me quiere y yo también la quiero como amiga, como familia", declaró a 'América HOY'.