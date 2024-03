¿Terminaron su relación? Paula Arias y su contundente revelación sobre Eduardo Rabanal: "Mi vida no gira en torno a un hombre"

Paula Arias fue invitada al programa América Hoy, donde fue interrogada sobre su situación amorosa, debido a especulaciones sobre un posible distanciamiento de Eduardo Rabanal, con quien ha mantenido una relación intermitente desde 2021. La cantante finalmente rompió su silencio al respecto.

Tras dar algunos detalles sobre su actual situación, Paula Arias enfatizó que ya no hablará de su vida privada, pues aprendió de sus errores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paula Arias ya no desea hablar de su vida privada

En la más reciente edición de 'América Hoy', Paula Arias fue consultada por las conductoras del programa sobre su actual situación con Eduardo Rabanal. Ante ello, fue bastante contundente con sus respuestas, pues afirmó que "su vida no gira en torno a un hombre". De esta manera, dio a entender que habría terminado su relación con el pelotero y está totalmente enfocada en sus proyectos con su agrupación.

"Hay cosas que ni siquiera se preguntan ya por todo lo que ha pasado, ¿no? Para qué dar detalles que es algo que se ha mostrado a nivel nacional entonces prefiero evitar y dejarlo ahí", afirmó la reconocida cantante. Ante ello, Ethel Pozo le preguntó directamente si Eduardo Rabanal ya no tiene nada que ver con su vida y era un capítulo cerrado. "Ya lo estoy diciendo... voy a cerrar mi cofre, mi vida privada y ya está", dijo la cantante de salsa.

Su contundente respuesta sobre Eduardo Rabanal

Aunque ha mantenido una posición clara respecto a mantener su vida personal en privado, las preguntas persistieron sobre su situación amorosa, lo que la llevó a reiterar que en este momento está centrada en su carrera.

"Estoy enfocada en mi carrera (...) ¿Todo es referente a eso? porque mi vida no gira entorno a una persona a un hombre", sentenció en respuesta a las constantes preguntas sobre su situación sentimental.



Ante ello, Janet Barboza le recordó que ha hablado más de una vez de su vida privada y su relación con Rabanal, pero eso fue desmentido por Paula. "No he hablado con ningún programa", indicó la reconocida cantante. Por otro lado, dejó en claro que no tiene pretendientes ni 'good times' como algunos especulan.

"No tengo pretendientes, ni nada, además tampoco los good time (pasatiempo). Ahora estoy enfocada en mi nuevo disco, los proyectos internacionales con Son Tentación para este 2024.", sostuvo Paula Arias a una de las preguntas propuestas en el programa magazine 'América Hoy'.