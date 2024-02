Testigo del "encuentro" entre Pamela Franco y Christian Cueva en una disco se pronuncia. ¿Qué dijo?

La farándula explota con el escándalo entre Christian Cueva y Pamela Franco. Rafael Narváez, el testigo clave que se fotografió con ambos, se abrió al contar todos los chismes en el programa "Amor y Fuego". Aquí te contamos todos los detalles.

Testigo de "encuentro" entre Pamela Franco y Christian Cueva

Rafael Narvaez, el chico que se tomó fotos con Pamela Franco y Christian Cueva en un conocido restobar de San Juan de Lurigancho (SJL), reveló todos los detalles en el programa "Amor y Fuego".

En una charla con Rodrigo González y Gigi Mitre, Narváez, exadministrador del local nocturno, dejó caer la bomba. El 10 de noviembre de 2022, Pamela Franco estaba dando su show, y Cueva estaba medio camuflado en un box con mascarilla. "Yo pensé que era el imitador de Cueva, no me imaginaba que iba a llegar Cueva a la discoteca", soltó el testigo.

La cosa se pone aún más jugosa. Describió que Cueva estuvo disfrutando del show de Pamela desde su escondite, como un fan más. "Él estaba conmigo y con el dueño en un box muy cerca del escenario. Él disfrutaba del show mientras nosotros lo atendíamos", reveló Narváez, dejándonos con la boca abierta.

Pero, ¿cómo terminó todo? Una vez que Pamela Franco terminó su presentación, Cueva no perdió tiempo. "Terminó el show, se retiró Pamela y a los cinco minutos también se retiró Cueva. No sabría decir si se fueron juntos, pero él nunca volvió a la discoteca", soltó el testigo.

Terrible coincidencia: Cueva nunca había estado en esa disco

¡Pero eso no es todo! Narváez también reveló que Christian Domínguez fue quien cobró el adelanto por la presentación de Pamela Franco, y eso no es lo más sorprendente. A pesar de eso, Cueva nunca volvió al lugar.

Resulta que la discoteca era relativamente nueva y no tan conocida. Y se dio la terrible coincidencia de que justo cuando Pamela Franco se presentó, Cueva asistió a una discoteca que nunca había ido en su vida, ni que volvió a asistir, reveló Narváez.

Pruebas de posible encuentro de Cueva y Pamela Franco

Con estas nuevas revelaciones, el triángulo amoroso se complica aún más. Las fotos que circulan en redes sociales, donde se ve a Narváez con Pamela Franco y Christian Cueva por separado, fueron tomadas en la entrada y en el box, respectivamente.

Ahora, la pregunta que todos se hacen es si Cueva y Pamela Franco se fueron juntos o no. El testigo no lo confirma, pero sus detalles dejan mucho espacio para la especulación. La farándula está que arde y no podemos esperar para el próximo capítulo de este escandaloso drama entre Cueva (y su esposa) y Pamela Franco! ¿Será que se revelarán más secretos? Estaremos atentos.