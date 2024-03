¡Tiene su bombón asesino! Micheille Soifer estaría en coqueteos con Gleyson Reñe: "Es tan churro"

¡Tiene su corazoncito! Micheille Soifer fue una de las invitadas en "Mande quien mande" y participó de una divertida secuencia. Asimismo, en el programa de María Pía Copello la invitaron a participar del reto "El carnaval del amor", en el cual, cinco chicos se enfrentarían para tratar de conquistar su corazón. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la presencia de Gleyson Reñe en las instalaciones de Pachacamac y a la popular "Michi" no le quedó más remedio que abrir su corazón. ¿Confirmó su relación?

¿Micheille Soifer en una relación con Gleyson Reñe?

Oficialmente, Micheille Soifer se encuentra soltera hace varios años y dentro de sus romances más polémicos estuvo el que tuvo con Erick Sabater, el "Principito" y Kevin Blow.

Según contó la popular "Michi", en todas sus relaciones le pagaron mal y el amor nunca fue recíproco, por lo cual, ha decidió ahora ser más cuidadosa sentimentalmente hablando. Sin embargo, los galanes no le faltan y uno de ellos es Gleyson Reñe. El cubano ha manifestado que desde hace buen tiempo busca conquistar a la integrante de Esto es Guerra, sin embargo, Micheille Soifer se la pone difícil.

♬ sonido original - América Televisión @americatelevision ¿¡AMOR EN EL AIRE!?💕🎤 En la inauguración de su emprendimiento, a Micheille Soifer se le preguntó sobre su relación con el cantante Gleyson Reñe. ¿Será que entre ellos hay más que amistad? ¿Qué piensas sobre esta posible relación? ¡Comparte tus opiniones en los comentarios! 💬💖 #AméricaEspectáculos

"Ahí ya se está equivocando (en aceptar ser parte de la secuencia) No aprende, está buscando mal ella. Está soltera, sí, pero está buscando mal. Ella no tiene que buscar más nada. Llevo 1 año atrás de ella y no me hace caso. Me tiene en la zona de amigos" , acotó.

Cabe destacar que en diversas oportunidades, la prensa de espectáculos ha vinculado sentimentalmente a Gleyson Reñe con Micheille Soifer. Esto se dio luego de que la chica reality aparezca en dos videoclips del cubano y, al parecer, la química en la ficción se transportaría a la realidad.

¿Por qué no lo oficializa?

Las palabras de Gleyson Reñe llegaron a María Pía Copello, quien esta vez fue incisiva y cuestionó a la participante de Esto es Guerra.

Para la conductora, no había motivos para que "Michi" no lo oficialice, pero, el "Sol" habló fuerte y claro al respecto.

"¿Qué pasa? ¿De verdad no te parece un chico guapísimo?", consultó la conductora y a lo que la cantante explicó. "Somos muy buenos amigos, nos llevamos bien y tenemos muchas cosas en común. Pero, justamente, porque es tan churro, de repente puede que tenga muchas chicas detrás y yo no quiero serruchar a nadie", señaló Soifer.