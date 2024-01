"Tienen talento y carisma", Cristian Rivero defiende a los chicos reality de críticas

Cristian Rivero el nuevo conductor de 'Esto es Guerra' junto a Katia Palma se pronunció sobre las constantes críticas que siempre reciben el programa y sus competidores ya que han sido encasillados en los conocidos 'arma vasitos'.

El animador sacó cara por el programa que ahora conduce y defendió a capa y espada a los chicos reality, pues considera que todos tienen talento para estar delante de las cámaras y sacar a flote un programa que se mantiene vigente durante 12 años.

Sacó las garras

Cristian Rivero el nuevo jale de 'Esto es guerra' y conductor del programa se pronunció sobre las continuas críticas que recibe el reality y los competidores debido a que algunos usuarios consideran que este tipo de contenido no aporta nada significativo al país.

Es así que el animador no se quedó callado y reveló que para la producción que realizan día tras día se necesita talento.

"Tienes que tener talento, carisma, tienes que saber en qué momento generar competencia, en qué momento marcar los tiempos", empezó diciendo Cristian.

Además, el conductor afirmó que el programa no solamente lo hace el que anima sino también los competidores quienes se encargan de generar el contenido y mantener a la audiencia entretenida.

"Yo creo que cualquier persona que esté delante de una cámara, con una pauta, con una estructura con una producción detrás, aporta", sentenció.

Finalmente, Rivero dejó en claro que este programa involucra mucho trabajo y producción y es por ello que es decisión de cada persona elegir que tipo de programas consume y cuales no.

"Si yo genero un programa toda la gente que está involucrada y la gente que está en cámara están ahí por algo, no gratuitamente y ese es su talento que te guste o no es otra cosa", concluyó.

Los comentarios de Cristian de igual manera generaron polémica ya que cibernautas no dudaron en 'chancarlo' por ahora salvar pecho por el reality.

"Lo que tiene que decir por un sueldo", "Tiene que defenderlos o no le pagan", "Hasta yo hablaría así si me forran bien mensual", "Claro es lo mas logico, si habla la verdad pues lo botan", comentaron algunos.

'EEG' lo sorprendió

Como se había anticipado, 'Esto es Guerra' debutó en su temporada de verano, y las grandes sorpresas de la noche fueron Cristian Rivero y Katia Palma, quienes se unirán a Renzo Schuller y Johanna San Miguel en la conducción. En tal sentido, el popular presentador de televisión reveló que su ingreso al reality de competencia fue bastante casual.

Antes de estrenarse en el reality de competencia, Rivero negó haber renunciado a Latina Televisión para asumir como conductor en 'Esto es Guerra' y afirmó que su contrato simplemente llegó a su término.

"Agradecido de donde me fui (Latina TV) de donde estoy, mi objetivo de este año era continuar con el tema laboral y llegó la invitación para esta temporada de verano de parte de Mariana de Pro TV y me encantó la idea, es un reto a nivel profesional", contó el presentador.

Cuando le preguntaron si le sorprendió ser elegido como conductor de 'EEG', Cristian Rivero admitió que tuvo conversaciones con Peter Fajardo hace algunos años. Sin embargo, se enteró de que asumiría la conducción del programa apenas hace cinco días.

"Esto se dio de manera muy casual. Me encontré con Mariana (Ramírez del Villar) en un restaurante, me dijo: 'oye qué es de tu vida, en qué andas'. Le expliqué mi situación y me dijo hablemos. La verdad que esto ha sido hace cinco días. Fue todo muy rápido", sostuvo.