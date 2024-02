"Todo es editado": Christian Domínguez se defiende y afirma que no agarra de la mano a Ruby Osorio en foto

¡Sí claro, y tú nunca fuiste infiel! Christian Domínguez nuevamente está en boca de todos. Luego de su ampay con Mary Moncada y los chats hot con Alexa Samame, todos los ojos se fueron con Pamela Franco tras confesar su relación clandestina con Christian Cueva. Sin embargo, el cumbiambero al parecer quería seguir siendo el centro de atención, ya que el último fin de semana se le vio junto a Ruby Osorio en una fotografía que causó polémica. Pese a que se ve que ambos se agarran de la mano, el cantante lo niega y aclara todo.

Magaly lo destruyó

La fotografía de Christian Domínguez con Ruby Osorio fue difundida, como no podía ser de otra manera, por "Magaly Tv, La Firme". En un informe presentado en el programa de la "Urraca", se pudo ver como el cantante se lucía muy alegre en sus conciertos, hasta que una desconocida chica empezaba a filmarlo y colgarlo en sus historias de Instagram.

Luego, se vio a la misma Ruby en el escenario de la "Gran Orquesta Internacional". Esto desató la total indignación de Magaly Medina, quien fiel a su estilo, arremetió contra el cumbiambero en su programa.

"Sigue teniendo con ellas el mismo modus operandi. Las chicas lo graban de abajo, él les coquetea, luego las chicas suben al escenario y después del escenario terminan fuera del escenario con manito y todo. ¿No ves que él se ha declarado soltero? Osea le interesan tres rabanitos lo que eso lastime a Pamela Franco... los narcisistas no tienen empatía no tienen sensibilidad para congraciarse con los sentimientos de otra persona", señaló Magaly Medina.

Christian Domínguez aclara fotografía con Ruby Osorio

Tras esto, muchos empezaron a especular que Domínguez había olvidado rápidamente a Pamela Franco. Sin embargo, en medio de todos los rumores, el cantante concedió una entrevista exclusiva a un medio de comunicación y reveló que en la foto él en ningún momento le agarra la mano a Ruby Palomino, dejando entrever que todo es editado.

"No es posible que mientan de esa manera porque han vendido esa foto como que estoy agarrándole la mano y es falso porque si hacen un acercamiento verán que tengo un vaso en la mano , lo pone como que estoy cogiéndole la mano y no es así", indicó.

Asimismo, se tomó un tiempo para responderle fuerte y claro a Magaly Medina, quien lo acusó de tener un "modus operandi" con el cuál conquistaría a todas las "incautas" que caen rendidas a sus pies.

"También es mentira que la persona estuvo en el escenario, solo ha sido esa foto. Yo no la conozco, esa persona estuvo en el lugar donde el promotor nos llevó a almorzar y ella, como otras personas, me pidieron una foto y dicen que ella me agarra la mano. No entiendo por qué mentir de esa manera y señalar que es mi 'modus operandi'... ¡Qué increíble!", expresó indignado Christian Domínguez.