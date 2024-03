¿Todo tiene su final? Magaly revela la verdad de su viaje sin Alfredo Zambrano: ¿crisis en el matrimonio?

¡Lo confesó! Magaly Medina siempre está en el ojo de la tormenta y muchos cibernautas están a la espera de una posible ruptura con Alfredo Zambrano. La "predicción" de los usuarios en redes no estaría muy lejos de la realidad, o por lo menos así lo dejaron entrever en redes sociales, ya que vieron a la periodista de espectáculos disfrutando de un viaje fuera del país sin la compañía de su esposo Alfredo Zambrano. Ante las especulaciones, la "Urraca" rompió su silencio y se sinceró, dejando una respuesta que sorprendió a más de uno. ¿Qué dijo?

Magaly se pronuncia sobre presunto distanciamiento de su notario

Recientemente, Magaly Medina se hizo tendencia por una presunta pelea con Alfredo Zambrano. Según un usuario en "X" (ex Twitter), la popular "Urraca" habría "fugado" del país para "ahogar las penas", desatando así una serie de comentarios en redes.

"Mi tía se pelea con el notario y se va en disfuerzos. Pero la muy huachafa anda más preocupada porque se vea la marca del champagne y la cartera. ¡Disimula un poco tía!" , señaló el usuario de "X", "Pajita".

Esta "revelación" llegó a oídos de la "archirival" de Gisela Valcárcel, quien fue consultada por un medio de comunicación al respecto y señaló en primera instancia que no mira las noticias en redes sociales (específicamente en "X").

"Magaly, vi este post de "Pajita" en "X" y me llamó la atención, ¿todo bien?", le preguntó el reportero, a lo que Magaly Medina contestó que no ve las noticias en la mencionada red social. "No lo veo por mi paz mental", acotó la exmadrina de "Peluchín".

Asimismo, le mandó un fuerte mensaje a "Pajita", señalando que no le quiere dar "color" a un desconocido total. "No voy a responder a cualquier desconocido que cree saber sobre mi vida más que yo. No puedo dar explicaciones cada vez que tengo asuntos que atender fuera del país y donde mi esposo no puede acompañarme", añadió, descartando así totalmente que haya una crisis en su matrimonio con Alfredo Zambrano.

¿Qué pasó el último fin de semana?

Magaly Media enrumbó un viaje el último fin de semana fuera del país y se mostró muy contenta junto a una amiga que no dudó en grabarla y "exponerla" en redes sociales.

"Prefiere comprar, que comer", señaló una amiga de Magaly Medina en sus redes. Además, en el video, se puede ver como la "Urraca" hace lo posible por que se vea la marca de su cartera y champagne, algo que llamó mucho la atención de cibernautas.

¿Cuál será la verdad? Solo Magaly y su notario lo saben, pero como dice la propia "Urraca", al final toda la verdad sale a luz.