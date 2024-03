¡TODOS LO PIDIERON! Christian Thorsen confirma que regresa a la actuación ¿en "Al Fondo Hay Sitio"?

¡Vuelve! Christian Thorsen fue uno de los actores más queridos durante la primera etapa de "Al Fondo Hay Sitio". Su personaje de "Raúl del Prado" conquistó a más de un televidente en sus hogares y su repentina desaparición de la serie causó gran tristeza en la audiencia. El regreso de la serie hace un par de años trajo consigo la vuelta de la mayoría del elenco, sin embargo, el popular "Platanazo" brilla por su ausencia. Esto podría terminarse este 2024, ya que el actor ha confirmado que este año regresa a la actuación y reveló en qué producciones estará. ¿Lo veremos por las "Nuevas Lomas"?

Christian Thorsen regresa a la actuación

El popular "Platanazo" fue uno de los personajes más queridos de la primera etapa de "Al Fondo Hay Sitio". Su espontaneidad y la buena dupla que armó con Sergio Galliani ("Miguel Ignacio de las Casas"), además de la inolvidable pareja que formó con Mónica Sánchez ("Charito") fueron motivos suficientes para que esté dentro del top de los mejores personajes de la serie.

Muchos usuarios en redes piden el regreso de Christian Thorsen a "Al Fondo Hay Sitio" y justamente el actor fue consultado al respecto. La sorpresa fue grande cuando el "Platanazo" reveló que este año volvería a la actuación y confirmó si volverá a la popular serie o no.

Sin embargo, para tristeza de sus seguidores, no mencionó un posible regreso a "Al Fondo Hay Sitio". Pero, confirmó que estará en dos producciones y una de ellas será "Sube a mi nube". Esta película se centrará en la historia de "Nubeluz" y marcará su regreso a la pantalla grande.

Además, estará en "El Principito", una obra de teatro donde interpretará a un piloto. "Acepté porque me pareció una linda idea volver con tremendas producciones. Actuar me divierte", señaló Christian Thorsen.

Le dice no a la televisión

En la misma entrevista concedida para un medio local, Christian Thorsen lanzó una indirecta bien directa sobre un posible regreso a "Al Fondo Hay Sitio".

El carismático actor señaló que no volverá más a la televisión porque siente que los momentos que ha vivido en la pantalla chica durante estos años han sido más que suficientes.