¿Total respaldo? Ethel Pozo sorprende al lucirse en video con Christian Domínguez: ¿qué pasó?

¿La lavandería de Pachacamac? Christian Domínguez se encuentra en el ojo de la tormenta tras su reciente ampay en su "auto rana". El cumbiambero hasta el momento no se ha pronunciado por ninguna vía y todo hace indicar que su versión oficial la daría en "América Hoy". "Papá Armando" fue el encargado de anunciar que el cantante seguiría en el programa pese a su infidelidad y todo hace indicar que contaría con el respaldo de una de sus compañeras. Ethel Pozo sorprendió a todos al lucirse en redes sociales junto a la expareja de Pamela Franco y causó gran revuelo. ¿Qué pasó?

¿Ethel Pozo respalda a Christian Domínguez?

Magaly Medina prometía desde hace varios días regresar por todo lo alto a la televisión peruana y así lo hizo. El ampay de Christian Domínguez con la "rubia good time" puso de vuelta y media a todo "Chollywood" y causó gran revuelo en redes sociales.

Esta nueva infidelidad del cumbiambero ha hecho que muchos le den la espalda en televisión nacional y pidan su salida inmediata de "América Hoy". Sin embargo, esto no sucedería, ya que al parecer podría tener la aprobación y el respaldo de una de las conductoras.

Pese a que en reiteradas ocasiones se ha mostrado en contra de las infidelidades, Ethel Pozo causó asombro al lucirse en un reciente video en TikTok junto a Christian Domínguez . La conductora mostró como fue el detrás de cámaras de la grabación del spot de "América Hoy" y se mostró muy contenta con el cantante.

Además, se le ve junto a Edson Dávila y Janet Barboza, quien no duda en darle un abrazo a Christian Domínguez.

Cabe resaltar que este video fue subido hace tres días, poco antes de la emisión del ampay de Christian Domínguez en "Magaly Tv, La Firme". ¿Habrá sabido Ethel Pozo sobre el ampay? Lo sabremos el lunes próximo porque el cumbiambero seguirá en América Hoy.

Firme en el programa

Johanna San Miguel sorprendió a todos al revelar el pasado martes que, según fuentes cercanas a ellas, Christian Domínguez no iría más en "América Hoy".

"Me han dateado, es que estamos en América TV y acá todo el mundo se entera, el día lunes han estado en una promoción de América Hoy y me han dicho por ahí que Christian ya no va más", sostuvo la conductora de Esto es Guerra.

Sin embargo, el propio productor de "América Hoy", Armando Tafur, se pronunció mediante sus redes sociales y desmintió a Johanna San Miguel.

En su más reciente historia, publicó la imagen publicitaria en donde aparecían todos los conductores y también el polémico cantante de cumbia. De esta manera, se estaría anunciando que Christian Domínguez continuará en el programa de las mañanas a pesar de las polémicas sobre su más reciente ampay.