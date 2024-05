¡TREMENDA BOMBA! Magaly Medina anuncia lanzamiento de su podcast ¿y anuncia su salida de la televisión?

¿Todo tiene su final? Desde sus inicios en el periodismo, Magaly Medina se ha caracterizado por ser una crítica de los personajes de la farándula peruana. Ya en la televisión, lanzó su programa de espectáculos "Magaly TV", el cual ahora es "Magaly TV, La Firme", donde nos tiene acostumbrado a sus clásicos ampays y ácidos comentarios. Ahora, sorprendiendo a todos sus seguidores, la popular "Urraca" causó revuelo al anunciar el lanzamiento de su podcast y muchos especulan que esto podría marcar su retiro definitivo de la televisión peruana. ¿Cuál es la verdad?

Magaly Medina anuncia lanzamiento de su podcast

Hace más de un año, Magaly Medina sorprendía al sentarse frente a frente a Verónica Linares para una reveladora entrevista en "La Linares", canal de YouTube de la periodista. En esta conversación, la popular "Urraca" reveló cómo fue que se animó a realizar sus sonados ampays, su futuro laboral, entre otros aspectos de su vida.

Uno de los que más llamó la atención fue respecto a su futuro laboral, ya que Magaly Medina le reveló a Verónica Linares que le gustaría incursionar en el mundo digital, en específico, haciendo un podcast. En la entrevista, la "Urraca" señaló que esta motivación viene porque siente que, en unos años, la televisión irá perdiendo peso.

"El streaming y las redes sociales nos van a ganar. Ahora mismo lo estamos viendo con los diarios. Tengo un plan para eso. Es algo que quiero hacer y que no he hecho todavía en digital: un podcast. A mí me gusta la radio, siempre me ha gustado, pero no haré radio por los sueldos que pagan, por eso no me levanto ni de chiste", señaló.

En esa línea, Magaly Medina sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que hará realidad su sueño. Mediante sus redes sociales, la esposa de Alfredo Zambrano lanzó un adelanto de lo que será su podcast, el cual tendrá por nombre "Magaly Medina: El Podcast".

"Muy pronto", señaló Magaly en sus historias de Instagram, donde se ve que conversa con quien sería la primera persona que se sentará en su podcast.

Magaly Medina lanza adelanto de su podcast

¿Se va de la televisión?

Si bien es cierto, Magaly Medina todavía no anuncia cuándo se dará el lanzamiento de su podcast, el hecho de haber posteado un adelanto, indica que el gran estreno de este nuevo proyecto se dará más pronto de lo esperado.

Asimismo, no se sabe en específico cuáles serán los temas que se tocarán en este podcast , pero, siguiendo la línea de la carrera de Magaly Medina, es muy probable que no quiera despegarse del mundo de "Chollywood".

Lo cierto es que, la "Urraca" tampoco se irá de la televisión, ya que su podcast lo llevará en paralelo con su programa "Magaly TV, La Firme", generando así harto contenido para todos sus seguidores. ¿Te lo vas a perder?