"Tu legado no sólo es mío es de todos", Cynthia Martínez anuncia misa pública por el 1er mes de la partida de Pedro Suárez Vértiz

Cynthia Martínez usó sus redes sociales para recordar el primer mes del fallecimiento y querido esposo, Pedro Suárez Vértiz.

El artista cumplió un mes de fallecido el día de ayer, sin embargo, Cynthia confesó que lo realizará hoy y será una misa abierta al público que desee acompañarlos y cantar juntos los éxitos más reconocidos del cantante de rock.

Un mes más

Cynthia Martínez anunció mediante sus redes sociales que el día de ayer se cumplió el primer mes de fallecido de Pedro Suárez Vértiz, sin embargo, el día de hoy se le realizará una misa de manera pública para familiares y seguidores.

"Hoy, amor, hoy celebraremos tu misa del mes. Ayer nuestros hijos y yo decidimos que no sea privada y sea abierta a tu público", empezó diciendo Martínez.

Asimismo, Cynthia reveló que sus hijos se encargarán de la musicalización durante la misa pues vienen ensayando desde hace algunos días los temas que tocarán los 3 hijos de Pedro junto a su hermano Patricio.

Cynthia recalcó que es increíble como el dolor de su partida se ha transformado ya no en sufrimiento y pena sino en amor y admiración por quien en vida fue un genio para la música.

"Llevaré mi luto como pueda, pero también seré feliz como tú lo hubieras querido y como lo quieren nuestros hijos. Es imposible no llenarme de orgullo cuando escribo sobre ti", agregó.

Además, Cynthia afirmó que hoy la iglesia terminará rebasado de personas que han seguido durante años la trayectoria del cantante y no es para menos pues marcó un antes y un después en el rock peruano.

"Pedro, tu legado ya no es solo mío, ya no es solo de nuestros hijos, es de todo un país que te tiene muy presente. Hoy termina un mes desde que te has ido, pero inicia un legado que quedará para siempre", finalizó.

La misa se llevará a cabo hoy a las 7 de la noche en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, además se podrá transmitir en vivo a través de YouTube.

Primer cumpleaños sin Pedro

Cynthia Martínez usó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que hoy es su cumpleaños número 49, sin embargo, recordó que un día como hoy en el año 1999 Pedro llegó a casa con una hermosa sorpresa que jamás hubiera imaginado.

Como se recuerda, una de las canciones famosas de el artista peruano se llamaba 'China wife' este tema fue dedicado exclusivamente para Cynthia en el día de su cumpleaños hace varios años atrás.

"Recuerdo que en 1999 llegaste a la casa con tu nuevo disco de 'Degeneración actual' y me lo mostraste y me dijiste que la última canción del disco era 'China wife'", empezó diciendo.

Asimismo, Cynthia recordó que fue Pedro quien armó un video con esta canción recopilando todas sus fotografías desde cuando era más pequeña hasta la actualidad.

Este detalle definitivamente quedó guardado en el corazón de Cynthia hasta el día de hoy, pues fue un gesto que jamás olvidará.

"El 23 de enero del 2019 colgaste este video que armaste y editaste desde tu celular. Anoche lo estuve viendo sin parar y qué honores que te hayas dado el trabajo elegir las fotos", agregó.