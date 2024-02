Tula Rodríguez conmueve al recordar el cumpleaños de Javier Carmona: "Ojalá pudiera devolver el tiempo"

¡Atención! Hoy nos toca contarles sobre un momento muy especial que nos llegó al corazón. La carismática conductora Tula Rodríguez no quiso dejar pasar el cumpleaños de su exesposo Javier Carmona sin dedicarle unas emotivas palabras.

Tula Rodríguez recuerda a Javier Carmona

La vida de Tula Rodríguez vuelve a ser el centro de atención con un suceso que nos llegó al corazón. La querida conductora de televisión y actriz no quiso dejar pasar desapercibido el cumpleaños de su exesposo Javier Carmona y nos regaló un momento lleno de sentimientos.

Tula, con todo su amor, compartió en su Instagram una foto de Javier acompañada de una canción que expresaba todo lo que sentía por él. "Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Pero comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado como él lo quiso", se escuchaba en la historia de Tula con nostalgia.

La actriz puso la melodía y las letras de la canción "Yo Te Extrañaré" de Tercer Cielo. Además de la foto con Carmona, colocó otra con una torta y etiquetó a su hija Valentina. Incluso escribió las palabras: "Feliz cumpleaños" en la historia.

Hija de Tula saluda también a su papá

Pero eso no es todo. Su hija Valentina también se sumó a este emotivo recuerdo. En su publicación en Instagram, escribió unas palabras llenas de amor para su papá en su cumpleaños. "Todo va a estar bien, gorita. Fue lo último que te escuché decirme, no te pude responder, pero quiero que sepas que te amé, te amo y te amaré por y para siempre, papi", expresó Valentina.

Valentina, con el corazón en la mano, compartió lo que siente al recordar a su papá: "Siempre digo que ya te superé, pero no, cada vez que te recuerdo o te pienso me derrumbo. Sé que nunca te podré olvidar o superar, pero tengo que dejarte ir y aprender a vivir con ello, ya que como siempre me repito, amar también es dejar ir".

Con un tono lleno de amor y agradecimiento, Valentina recordó la importancia de su papá en su vida: "Solo te conocí nueve años, pero para mí siempre fuiste y serás el mejor papá de todos. Ojalá te hubiese conocido más. No sabes todo lo que daría por escucharte hablar una vez más, por escuchar tu risa, por darte un abrazo una vez más".

Y para cerrar con broche de oro su mensaje conmovedor, Valentina expresó su profundo amor y añoranza: "Te extraño tanto que no hay manera de expresarlo en un texto o con palabras. Te amo. Feliz cumpleaños". Qué momento tan especial nos comparte Tula Rodríguez y su familia. Estamos seguros de que muchos de ustedes se sentirán tocados por esta emotiva historia. ¡Hasta la próxima!