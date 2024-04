¿Tuvieron un romance? Katia Palma aclara rumores sobre su presunta relación con Thalía Estabridis

Hace algunos años, 'Habacilar' era uno de los programas más populares en la televisión peruana. Estaba presentado por el reconocido conductor Raúl Romero y contaba con la animación de Katia Palma y Roger del Águila. Además, tenía la participación de algunas modelos como Thalía Estabridis, Tracy Freundt, Cati Caballero, Patty Wong, entre otras.

Durante ese tiempo, surgió un rumor que afirmaba que Katia Palma mantenía una relación con Thalía Estabridis, lo cual la comediante se encargó de desmentir. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Katia Palma aclara rumores sobre su romance con Thalía Estabridis

La comediante Katia Palma fue invitada al debut del nuevo canal de YouTube llamado 'La Porto', dirigido por Patricia Portocarrero. Durante una conversación extensa y agradable, la humorista compartió detalles íntimos de su vida personal. Un momento destacado del video fue cuando reveló que muchas personas pensaron que ella y la modelo de 'Habacilar', Thalía Estabridis, estuvieron involucradas románticamente.

"¿Cuál es el rumor más extraño que has escuchado de ti?", preguntó Portocarrero. "Te lo voy a dar en exclusiva porque es algo que se me viene rápido a la mente: que era pareja de Thalía Estabridis. Lo mejor que he leído", reveló Katia. "No (nunca fuimos pareja). Éramos muy amigas, somos amigas, pero no, pues. La gente escribe porque ya no sabe qué escribir", añadió.

Las declaraciones de Katia Palma hicieron eco en las redes sociales, pues se difundió rápidamente. Recordemos que Katia Palma reveló que ella ha llegado a salir con mujeres y hombres en el pasado. Por lo cual, la noticia llamó la atención de los internautas en redes.

¿A qué se dedica Thalía Estabridis?

Thalía Estabridis se destacó como una de las modelos en el famoso programa de entretenimiento "Habacilar", que fue presentado por Raúl Romero y atrajo una gran audiencia. Este programa se convirtió en uno de los favoritos del público joven a principios de los años 2000, manteniéndose en el aire durante ocho años y dejando una huella memorable en la memoria de muchos.

Después del cierre de 'Habacilar', Estabridis se tomó un tiempo fuera de la televisión y se aventuró en el mundo de la actuación. Continuó con su carrera como modelo y presentadora, y también incursionó en producciones de clown junto a July Naters. En 2020, tuvo un papel en la exitosa telenovela 'Te volveré a encontrar'.

En el año 2022, Estabridis regresó a la televisión con 'Esto es habacilar', un intento de revivir el espíritu de 'Habacilar', que incluía participantes de 'Esto es guerra'. Sin embargo, debido a su bajo rendimiento en términos de audiencia, el programa fue cancelado en menos de un mes.

En la actualidad, Estabridis es muy activa en las redes sociales, donde también promociona diversas marcas. Además, realiza presentaciones en espectáculos para niños junto a su amiga y colega exmodelo de 'Habacilar', Tracy Freundt.