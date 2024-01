"Un ampay los unió y un ampay los separó", usuarios reaccionan a ampay de Christian Domínguez

El programa de Magaly TV la Firme dejó a más de uno sorprendido el día de ayer luego de que se conociera que el protagonista del ampay era Christian Domínguez, sorpresa para algunos y nada novedoso para otros.

Cómo se sabe Christian Domínguez mantenía una sólida relación con Pamela Franco con quién tiene una hija, sin embargo, pese a ello, el cantante nuevamente saco los pies del plato.

Usuarios reaccionan

Este ampay remecido todo Chollywood y las redes sociales se inundaron de comentarios luego de saberse de quién se trataba el ampay.

Es por ello que usuarios no perdieron el tiempo y dijeron de todo sobre el cumbiambero quién ya es caserito con los ampays.

"Lo que mal empieza, mal acaba", "Ya no creo en el amor", "Un ampay los unió y un ampay los separó", "El infiel no cambia, solo descansa", "Christian ya es caserito eso no es ampay", "Pobre Pamela, recibió de su propia medicina", fueron algunos de los comentarios en redes.

Cabe resaltar que el romance entre Christian y Pamela inicio a raíz de un ampay ya que el artista se encontraba en una relación con la popular "Chabelita" con quién terminó para empezar un romance con Pamela.

Hasta el momento Pamela ha reaparecido en sus redes como sin nada sin referirse al tema de la infidelidad de su pareja.

No sé sabe si dará por finalizada la relación o perdonará al cantante por la humillación pública.

El famoso ampay

Tras su breve ausencia en ATV, Magaly Medina regresa con fuerza, dejando a sus seguidores boquiabiertos con el contenido de este anticipado ampay. Christian Domínguez recogió en Santiago de Surco a la rubia tentación que habría incitado los bajos instintos del cantante. Ella no se subió como copiloto sino en la parte dentro del auto.

Domínguez se estacionó en La Molina, aproximadamente a las 6:33 pm, donde el carro "comenzó a saltar". Cuando le preguntaron a Mary Moncada, la chica en cuestión, si tuvo intimidad con él contestó: "Bueno sí, pasó lo que tuvo que pasar".

Además, Mary Moncada declaró para las cámaras de "Magaly TV La Firme": "Yo soy una persona soltera, yo aquí no estoy haciendo daño a nadie. Yo de su vida privada no sé".

Además, ella confesó que fue Christian Domínguez quien la contactó y como ella estaba en Perú, coordinaron el encuentro.

Las imágenes mostraron un audio del propio Domínguez: "Ay amorcito a mí también me gusta hablar contigo. Yo también te extraño mucho y te quiero mucho".