¿Un clavo saca otro clavo? Pamela Franco terminó con Cueva y comenzó con Domínguez en solo tres meses

Pamela Franco abrió su corazón en el reciente episodio de "Mande Quien Mande" y nos dejó boquiabiertos con sus confesiones sinceras. La cantante de cumbia se sinceró sobre el final de su relación con Christian Domínguez y su pasado con Christian Cueva, todo esto en un tono de cercanía narrando los hechos que vivió.

¿Un clavo saca otro clavo? Pamela Franco inició su relación con Domínguez tras separación con Cueva

La charla en el programa de América TV fue una montaña rusa de emociones para Pamela Franco, quien describió su ruptura con Domínguez como "una pesadilla". Entre lágrimas, compartió la dificultad de procesar sus sentimientos en medio de la tormenta de acusaciones de infidelidad. "Tengo mil cosas en mi cabeza, los sentimientos, tengo las ganas enormes de botar lo que tengo acá (en mi pecho)", expresó la artista.

Pero eso no fue todo, Pamela no tuvo pelos en la lengua al hablar de su romance con Christian Cueva en el 2018, cuando él estaba casado con Pamela López. "He venido a dar la cara, porque tengo ganas enormes de que esto acabe", afirmó, mostrando su deseo de cerrar este capítulo de su vida.

La relación de Pamela con Domínguez inició en 2019, después de su historia con Cueva. En un momento emotivo, Franco compartió cómo Domínguez llegó a su vida como un "soporte" en momentos difíciles. "Me ayudó a salir del hoyo en que yo estaba", reveló la cantante.

De esta manera, Pamela aceptó que terminó su relación con Cueva en agosto de 2019 y en noviembre de 2019, comenzó su relación con Domínguez. Dando a entender que cuando la pasaba mal y sufría por la ruptura con Cueva, conoció y entabló una relación con Domínguez. "Christian llegó a mi vida en un momento bastante difícil en mi vida... Cuando estaba alejándome de todo eso (lo que pasó con Cueva)".

Entonces, Pamela Franco termina en agosto, inicia otra relación en noviembre. Y en diciembre del mismo año, Christian Cueva se casa con Pamela López. "Todo ha sido un poco rápido", acotó María Pía Copello, quien la entrevistaba en MQM. En ese momento, López aclara que la rapidez fue porque su amorío con Cueva se había desgastado.

Incluso Pamela revela que tuvo un último viaje con Cueva antes de la ruptura, pero que "ya no tenía un vínculo amoroso". Afirmó que ella quería que se quedaría ahí. Y termina esa relación por las idas y vueltas que tenía, pero también porque se enteró con pruebas de dos casos específicos, que no era la única amante.

Pamela no se esperaba una infidelidad de Domínguez

A pesar de descubrir las infidelidades de Domínguez, Pamela confesó que todavía lo ama y está viviendo una situación "complicada" que parece más una "pesadilla". La cantante enfrenta el desconcierto de las acusaciones de infidelidad contra Domínguez con incredulidad, destacando que no percibía señales de comportamiento inusual en él.

Las confesiones de Franco no se detuvieron ahí; también habló de su romance con Christian Cueva en 2018. Con lágrimas en los ojos, Pamela compartió los detalles del complicado vínculo: "Sí tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el 2018, pero fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado".

Pamela cerró sus confesiones con una mirada al pasado y un deseo de finalizar este capítulo doloroso en su vida. La farándula peruana está en pleno revuelo con las revelaciones impactantes de esta cantante, que nos invitó a su vida como nunca antes. Estamos al tanto de cada detalle que salga.