"Un ejército de niños me empapó": Christian Meier visitó camuflado los carnavales de Cajamarca, pero fue reconocido

Christian Meier, reconocido como uno de los cantantes más destacados de Perú, generalmente se encuentra fuera del país debido a sus compromisos como actor en varias producciones. No obstante, en una acción sorprendente, el artista decidió viajar a Cajamarca para participar en los carnavales de febrero. Para evitar llamar la atención, optó por camuflarse durante su visita a la ciudad. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

Christian Meier visitó Cajamarca

El reconocido cantante Christian Meier decidió visitar Cajamarca para participar de los carnavales de febrero. Por tal motivo, él decidió ir camuflado para pasar desapercibido y no llamar la atención. Recordemos que el también actor es bastante reconocido a nivel internacional y por lo general está fuera del Perú. No obstante, en esta ocasión decidió darse un viaje por Cajamarca.

Sin embargo, la experiencia no transcurrió según lo planeado por el cantante, quien acabó siendo empapado por algunos residentes y fue identificado por una seguidora. El incidente fue documentado en redes sociales por el propio artista, quien compartió todos los pormenores. El público presente lo reconoció y no dudó en sacarse una foto con el famoso actor.

El público reconoce al actor

Christian Meier anunció en sus redes sociales que está en Perú para disfrutar de los carnavales de Cajamarca. Mediante un video compartido en su cuenta de TikTok, el cantante mostró el atuendo con el que intentaba pasar desapercibido en la ciudad: llevaba una peluca negra con rizos y una mascarilla que cubría parte de su rostro.

Christian Meier en Cajamarca

"Estamos en la plaza de Cajamarca, en plenos carnavales, tratando de evitar que nos mojen. Hasta ahora nos va bien", inició diciendo Meier, sin saber que solo minutos más tarde iba a ser sorprendido por un grupo de niños que lo mojaron en la vía pública. "Hemos salido casi airosos. Me agarró un ejército de niños y me empapó, pero me voy a vengar", agregó el cantante mientras se reía.

Además de ser empapado, el cantante no logró mantener su objetivo original y fue reconocido por una seguidora que transitaba por las calles de Cajamarca. La joven se aproximó rápidamente para solicitarle una foto, y Christian Meier accedió, a pesar de que su vestimenta ya estaba mojada. "Un premio para ella, que es la única que me reconoció", comentó Christian mientras posaba con su seguidora.

Los carnavales de Cajamarca son una de las festividades más alegres, vibrantes y emblemáticas de Perú, sobre todo en la región norte del país. Esta festividad fusiona costumbres andinas con influencias de la época colonial española, convirtiéndose en un evento de gran relevancia turística y cultural.