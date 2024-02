"Un programa bonito y picante": Leysi Suárez revela cómo se siente tras ingresar a "América Hoy"

Leysi Suárez se integró al equipo de América Hoy y ahora trabaja junto a Ethel Pozo, Janet Barborza, Brunella Horna y Edson Dávila. En entrevista con Café con la Chevez, la conductora explicó que al principio no quería estar en un programa de espectáculos. Sin embargo, su perspectiva habría cambiado cuando sintió el respaldo del público y el significado que tiene el programa para los televidentes, que en su mayoría son amas de casa, que lo ven durante las mañanas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leysi Suárez reveló cómo se siente en "América Hoy"

La popular conductora estuvo en una entrevista para Café con la Chevez en donde habló de su reciente ingreso al programa magazine "América Hoy". Recordemos que ahora comparte pantalla junto a Ethel Pozo, Brunella Horna, Janet Barboza y Edson Dávila. En ese sentido, ella contó que al principio no quería pertenecer a un programa de espectáculos. No obstante, su perspectiva cambió.

"Lo veníamos conversando desde el año pasado. He trabajado con GV con El Gran Show, siempre iba a América Hoy, es un programa muy bonito y picante. Yo al inicio no quería estar en un programa de espectáculo", sostuvo. No obstante, Leysi Suárez explicó que se siente conectada con las mamás y cuando sale a la calle muchas mujeres la saludan y se le acercan para compartir con ella sus opiniones.

"Al final siento que el magazine conecta más con la gente, las mamás están cocinando, están escuchando el televisor y reconocen tu voz... me pasa mucho que cuando salgo a la calle o voy al mercado, las señoras se me acercan y dicen 'me encanta verte, me gustan tus comentarios, y eso me ayuda a decir 'creo que no me equivoco, hay gente que piensa como yo'. Siento que mi sello es ser real", sostuvo la querida Leysi Suárez.

Dedicó emotivo mensaje tras la pérdida de su madre

Empezando febrero, la conductora de televisión contó que tuvo a su mamita dedicada de salud. No obstante, ella le dedicó un bello mensaje por su ingreso a la televisión.

"Este saludo es muy especial para una persona que yo amo, este sueño ha sido mío y también ha sido junto de la mano de mi madre, mi madre 'Luchita' que está echada en su cama viendo, 'Mamita esto es para ti, porque estoy lo hemos juntas y voy a trabajar hoy, mañana y siempre'", sostuvo. Lamentablemente, la madre de Leysi Suárez falleció el 12 de febrero. Sin embargo, pudo ver el mensaje que la popular conductora le dedicó en la televisión.