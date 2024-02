¡Una más a la lista! ¿Quién es Alexa Samamé y cómo conoció a Christian Domínguez?

'Magaly TV: La firme' presentó recientemente un reporte que incluye testimonios, conversaciones escritas y grabaciones de voz de una joven de Chiclayo que supuestamente estuvo involucrada sentimentalmente con Christian Domínguez, "hasta hace poco". Su nombre es Alexa Samamé, quien ahora representa un nuevo desafío para Christian Domínguez. En la siguiente nota te explicamos quién es ella y cuáles han sido sus controversias en el mundo del espectáculo.

¿Quién es Alexa Samamé?

Después de bastante expectativa, Magaly Medina ofreció un nuevo informe acerca de Christian Domínguez, quien ha sido vinculado con Alexa Samamé, una joven de Chiclayo que compartió detalles de su relación. Según lo narrado en el programa de entretenimiento, su contacto comenzó después de una presentación musical del cantante en Chiclayo en donde ambos se conocieron. Además, Samamé declaró que el artista la introdujo a sus colegas de la Gran Orquesta Internacional.

La persona en cuestión es Alexa Samame Coronado, originaria de Chiclayo, quien, según su perfil de Instagram, estudia Ingeniería Industrial y trabaja como modelo y anfitriona en eventos. En el pasado, se la vinculó sentimentalmente con Sebastián Lizarazaburu, y ahora surge su conexión con Christian Domínguez. Según el informe de Magaly TV, la chiclayana habría vivido un romance con Domínguez hasta hace algunos días y en uno de los chats se lee como el líder de la 'Gran Orquesta' le concreta una cita en un hotel: "Ya mi amor, ya sabes que llegas y pides la habitación 201, que es la del fondo, ya bebé".

¿Cómo se conocieron?

Alexa Samamé, natural de Chiclayo, concedió una entrevista a Magaly Medina y compartió detalles sobre cómo se encontró con Christian Domínguez. Según su relato, fue durante una presentación de la Gran Orquesta en su universidad donde estudiaba. En un instante, su amiga le señaló que él la estaba observando.

"Siempre me consentía, era lo que más me gustaba. (...) Me decía amorcito. (...) La primera vez que lo conocí fue en mi universidad, desde ahí (pasó) todo el concierto coqueteando, ya cuando me fui me mandó a su manager y quería mi número para vernos más tarde", dijo al inicio.

Un mes más tarde, el 8 de diciembre, durante la noche, Christian comenzó a llamarla desde su propio número, sin intermediarios, para informarle que planeaba viajar a Chiclayo y expresó su deseo de encontrarse con ella. "De la nada me llamó, era un número desconocido", no sabía quién era, le contesté y me dijo que si iba a querer verlo. (...) Desde ahí empezó todo", agregó la joven, de 24 años.