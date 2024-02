¡Una pesadilla! Imitadora de Mon Laferte denuncia a imitador de Axl Rose de agresión e intento de violación

En un impactante giro, Goretty Ríos, la imitadora de Mon Laferte que nos conquistó en 'Yo Soy', ha levantado una denuncia seria contra su colega, el imitador de Axl Rose del mismo programa, Erick Ugaz. La acusación es fuerte: intento de violación y agresión física.

Goretty Ríos, la imitadora que nos hizo vibrar con su versión de Mon Laferte, ha revelado una denuncia estremecedora contra su colega, Erick Ugaz, imitador de Axl Rose. La acusación es seria: intento de violación y agresión física.

Goretty compartió su impactante testimonio en el programa "Amor y Fuego", y no solo eso, se presentó en el set para contar de primera mano lo que vivió. En sus propias palabras, Goretty explicó que Ugaz la atacó y golpeó en diferentes partes del cuerpo tratando de forzarla a tener relaciones. Una historia que tiene a todos conmocionados.

Denuncia de imitadora de Mon Laferte. (Foto: Amor y Fuego)

La pesadilla comenzó en los días en que ambos imitadores estaban trabajando juntos. Goretty reveló que Erick le coqueteaba y, después de invitarlo a su departamento para pasar un rato, las cosas tomaron un giro violento. Valientemente, Goretty se refugió en su cuarto, pero la violencia no cesó. Fue rescatada gracias a la intervención de sus vecinos.

Erick Ugaz admite su agresión

La denuncia se fortalece aún más con mensajes inquietantes de Ugaz, donde acepta su culpa: "Comprendo que me denuncies, ya no tengo ganas de vivir. Me siento muy mal. Te amo y te voy a dejar en paz por siempre. Perdón en serio, corazón". Otro mensaje dice: "Soy una cag***, adiós para siempre mi chini, bloquéame si tú lo deseas, no te voy a culpar nunca porque lo idiota que fui contigo. Ya sé que no vale nada, pero te amo".

Goretty, lejos de quedarse callada, ha prometido seguir con su denuncia hasta obtener justicia. Este escándalo ha sacudido el mundo del espectáculo y nos ha recordado el programa de imitación "Yo Soy". Los seguidores del programa y la farándula están a la expectativa de cómo se desarrollarán las investigaciones y el proceso legal.

Este incidente revela una cara oscura en el mundo de los imitadores y nos recuerda la importancia de alzar la voz contra la violencia. El buen recuerdo del programa "Yo Soy" se ve afectado por estas acusaciones, y todos esperamos con ansias conocer más detalles sobre esta sorprendente historia. Estaremos atentos a este caso que ha dejado a todos boquiabiertos.