"Una porquería", Andrés Hurtado critica el platillo de sus hijas en 'El Gran Chef famosos'

La llegada de las hermanas Josetty y Génesis Hurtado a el Gran Chef Famosos x 2 causó bastante emoción en los televidentes pues ambas mujeres llegarían a imponer la moda en el programa, sin embargo, dejaron mucho que desear en su primera gala.

Su padre, Andrés Hurtado fue uno de los primeros quienes opinaron sobre el ingreso de sus hijas y sobre su primer platillo calificándolo de 'porquería' pues ya había advertido con anterioridad que sus hijas no iban a durar mucho en competencia.

Frio de fríos

El paso de las hermanas Hurtado ha causado furor en redes sociales ya que ambas quienes residen en los Estados Unidos llegaron a demostrar lo último en moda, caso contrario que demostraron en la cocina pues fueron las primeras sentenciadas.

Andrés Hurtado se mostró indignado por este inicio de sus hijas pues consideró que su primer platillo de la noche fue una 'porquería', tanto así que el jurado conformado por Nelly Rossinelly, Giacomo Boccio y Javier Masías no quisieron probar el plato de las hermanas Hurtado.

El conductor de tv confirmó que el platillo estaba poco deseable no solo para los jurados sino que hasta para él.

"El jurado no quiere ni probarlo. Miren la porquería de plato que han preparado mis hijas", se lamentó el recordado Chobolín.

Pese a que ambas se esforzaron por demostrar que merecen quedarse en competencia su poca experiencia en cocina las mando directo a sentencia.

Al parecer sus ostras a la chalaca y puré de pallares con hígado frito no fueron del agrado del jurado.

Pese a ello ambas mantuvieron la actitud positiva con la esperanza de poder sorprender al jurado la próxima gala.

Por otro lado, usuarios también opinaron sobre la participación de las hermanas en esta primera fecha diciendo de todo en redes.

"Me gusta la positividad de las hermanas", "Como no van a conocer el rocoto y el limón", "Las participantes con uñas postizas y pintadas, se pasan", "Me encanta si outfit", "Las hermanas Hurtado son un mate de risa", fueron algunos de los comentarios.

En esta primera noche pasaron a sentencia las hermanas Hurtado, Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar.

Está dupla tendrá que pelear en la cocina para demostrar que merecen otra oportunidad.

Génesis y Josetty Hurtado las favoritas

Desde su estreno en la televisión peruana, "El gran chef famosos" ha revolucionado la vida de muchos artistas. A base de "televisión blanca", el reality de cocina ha presentado otra cara de personajes de Chollywood como Ricardo Rondón, Millet Figueroa, Tilsa Lozano y fue una vitrina para que Milene Vásquez, Armando Machuca, Mauricio Mesones, Mayra Goñi, entre otros puedan hacerse más conocidos.

Por eso, esta nueva temporada llamada "El gran chef famosos x2" despertó la curiosidad de muchos televidentes en sus casas, quienes, definitivamente, no se perdieron el gran estreno de ayer.

Las hermanas Hurtado se robaron toda la atención con su llamativo look y, no solo eso, sino también llevaron sus propios implementos personales (al mismo estilo del padre). Cuadernos personalizados, extintor propio, utensilios de cocina, entre otras cosas fueron los que llamaron la atención de los chefsitos y su chispa fue el ingrediente especial.

Todo esto hizo que de inmediato se ganaran el cariño del público en redes. Muchos reconocieron que al inicio tenían sus dudas respecto a ella, sin embargo, con su desempeño ayer callaron varias bocas.

"Llegaron para imponer la verdadera moda", "son las Coquette del grupo", "los demás se ven muy aburridos a su lado", "definitivamente no me pierdo esta temporada", "me hicieron la noche", "igualito a su padre", "más brillo que sazón, pero ellas no se rinden", son algunos de los comentarios en redes.