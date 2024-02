"Una verdadera amistad": Pamela López reaparece con peculiar mensaje en redes tras revelar que Domínguez era su confidente

La esposa actual de Christian Cueva, Pamela López, hizo una aparición después de que se revelara a través del programa 'Magaly TV La Firme' que Christian Domínguez fue quien le informó sobre el romance de su esposo con la cantante Pamela Franco. Ella estuvo ausente en su cuenta de Instagram durante unas horas, pero luego regresó y compartió una publicación mientras disfrutaba de un viaje y paseaba con una amiga cercana. ¿Será que se refería a todo lo que Christian Domínguez le había contado sobre Pamela Franco y Christian Cueva? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela López reaparece en sus redes

Pamela López sigue en el extranjero, pero el 26 de febrero se reveló que fue Christian Domínguez quien le informó sobre la relación prohibida entre Christian Cueva y Pamela Franco. Después de esto, López optó por guardar silencio sobre el tema y seguir disfrutando de su viaje. Compartió algunas historias, una de las cuales mencionaba la importancia de la amistad.

Pamela López mensaje

Pamela López, habría preferido evitar hacer más noticia y solo le dedicó un mensaje a su mejor amiga que dice así: "Lo mejor que te puede pasar en la vida es contar comuna mano amiga, saber que estés donde estés, alguien te recuerda, alguien con quien reír, alguien con quien llorar, con quien hablar, saber que alguien se preocupa por ti, saber que tu complicidad tiene un límite, entender cuando dices las verdades sin filtros, pero sin dañar a nadie. Lo mejor que te puede pasar en la vida es encontrar una verdadera amistad", escribió la aún esposa de Christian Cueva en sus redes sociales.

Pamela Franco encara a Christian Domínguez

En la última emisión de Mande Quien Mande, Pamela Franco participó para expresar su versión de los hechos tras las recientes declaraciones de Pamela López sobre Christian Domínguez, quien resultó ser la fuente de información para la esposa actual de Cueva. Pamela Franco se sintió visiblemente molesta por esta situación, ya que esperaba poner fin a este episodio de una vez por todas. Sin embargo, tras las revelaciones en el programa de Magaly Medina, parece que se abre un nuevo capítulo en esta polémica historia.

"La persona involucrada (Christian Domínguez) debe salir a decir la verdad (...) no entiendo por que, las respuestas no las debo dar yo. No es un buen momento la verdad, yo creo que para todo hay un límite, ante todo yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar a mi hija", dijo. Al ser consulta sobre las intenciones de Christian al contactarse con la esposa de Cueva, Pamela Franco dijo que tiene en claro que su expareja buscó perjudicarla.

La conductora de Consume Perú confirmó que habló con Christian Domínguez sobre la situación con Pamela López, pero evitó brindar más detalles. "Yo encuentro con él, las mismas respuestas (...) Me gustaría ver qué dice", agregó. Finalmente, Pamela Franco enfatizó que no va recibir toda la carga sola. "Christian es el papá de mi hija, pero no soy de hierro, tampoco me voy a quedar a que todos los golpes sean hacía mi y los demás estén como si nada", sentenció.