¡Una vez más! Angie Jibaja protagoniza nuevo escándalo y termina en la comisaría

En el último programa de Magaly TV la firme Angie baja nuevamente acaparó la atención debido a un arresto el cual protagonizó en un hotel de Surquillo dónde pasó la noche con un desconocido.

Una vez más Angie y baja demuestra que a pesar de haberse comprometido en diversas ocasiones a cambiar y ser una nueva persona por el bien de sus hijos esto no será posible pues continúa en la vida de la que no puede salir.

Una raya más al tigre

De acuerdo al informe del programa de Magaly TV la firme se sabe que a una persona llamó para revelar que Angie Jibaja estaba siendo agredida por un hombre, sin embargo, cuando la policía llegó al lugar la ex modelo negó estas acusaciones.

Luego de pasar este incidente Angie fue vista con el mismo hombre en las calles de Surquillo junto a un grupo de personas al parecer consumiendo sustancias ilícitas a vista y paciencia del público.

Magaly Medina quien presentó esa lamentables imágenes recalcó que Angie Jibaja no va a cambiar ya que esta no es la primera vez en la que la ex modelo se ve envuelta en escándalos mediáticos.

La conductora se mostró sorprendida ya que Angie había demostrado que intentaba progresar y nuevamente tomar protagonismo en la televisión en sus proyectos personales, sin embargo, nuevamente ha caído las adicciones de las que ya se les conoce.

Asimismo, recalcó que su comportamiento y las personas con las que se rodea e incluso terminar en la comisaría son sinónimo de un proceso de decadencia.

"Pero este tipo de cosas es chocante. Sobre todo ver a una mujer que a lo largo de los años se ha tratado de salir adelante en la televisión pero no pudo hacerlo por sucumbir ante sus vicios. Esa compañía, las cosas que hacía, el estado en el que se deja ver y luego de ser llevada a la comisaría, sin duda es decadente", dijo.

Incluso, la popular urraca reveló que no se sabe si pasó la noche en las calles acompañada de estas personas que al parecer comparten el mismo vicio.

"Desde la mañana no sabemos si pasó la noche ahí en las calles, sí pasó la noche en algún lado. Solo que a nosotros nos avisaron que estaba ahí a esta hora en la mañana", dijo.

"Dios mío una mujer que parecía tan segura de sí misma junto a su madre desde Chile diciendo que ella estaba bien que estaba sana y que ella siempre se la agarra conmigo y dice que soy yo la culpable de todos sus males", enfatizó Magaly.

Asimismo, la periodista reveló que Angie no tiene los deseos de curarse ni siquiera por el bien de sus hijos a quienes no ve hace mucho tiempo.

"Angie no se quiere curar. No me diga que estaba ahí jugando a monopolio con esa muchachitos", finalizó Magaly.

Sus hijos la rechazan

En el día de Navidad, Angie Jibaja perturbó la paz de sus hijos, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. La controvertida modelo se dirigió al condominio de la familia con la intención de ingresar a su departamento para encontrarse con sus hijos.

En el video compartido por Angie Jibaja, se la observa tocando la puerta de manera insistente con el deseo de ver a sus hijos; no obstante, es Jean Paul quien le solicita que se retire.

Acto seguido se puede escuchar la voz de uno de sus hijos, quien también le pide a la polémica modelo que se retire del lugar. Por tal motivo, Angie Jibaja rompió en llanto en ese difícil momento.

"Te va a retirar la Policía. Deja de tocar mi puerta y simplemente espera que venga la Policía para que te retire (...) No entiendes que no quieren verte, no confían en ti, te ganaste con creces, te esforzaste para estar en ese lugar", fueron las palabras de Jean Paul Santa María.

Frente a esto, Angie responde, enfatizando que no ha ingresado a su vivienda, ya que únicamente ha accedido al condominio, argumentando que no está violando su privacidad. "Yo no estoy dentro de tu casa o todo el edificio es tuyo. Quiero ver a mis hijos, por favor, no los veo hace cuatro años. Voy a llamar a Serenazgo. Es Navidad. (...)", dice la modelo.

Cuando Angie Jibaja golpea la puerta del apartamento, su hijo habla y le pide que los deje tranquilos y se retire.

"Yo no te quiero ver, así que vete. No queremos verte, retírate", le comenta su hijo. Angie solo atina a decir "te amo, hijo mío". Las fuertes imágenes publicadas por la modelo se difundieron rápidamente en redes sociales.