¡Una víctima más! 'Chacaloncito' revela sufrir amenazas de extorsionadores: "Tengo mucho miedo"

La delincuencia sigue haciendo de las suyas y esta vez uno de los perjudicados es Johan Mendoza, el popularmente conocido como "Chacaloncito" quién ha revelado recientemente en el programa de Lady Guillén qué viene siendo víctima de los extorsionadores a cambio de dinero.

El recordado artista reveló que no se siente tranquilo trabajando debido a las constantes amenazas que recibe y tiene miedo de salir a las calles y sufrir algún atentado tal y como lo vivió hace poco su compañera y colega Vanessa Soto conocida como la "Chinita de la salsa".

Rompe su silencio

Johan Mendoza el muy querido y conocido "Chacaloncito" viene atravesando un momento difícil en su vida y es que se ha sumado a uno de los artistas que viene recibiendo amenazas de parte de extorsionadores.

Mendoza se presentó el pasado lunes al programa "Dilo Fuerte" dónde denunció que ha recibido llamadas, mensajes, audios y videos en los que los delincuentes lo amenazan con atentar contra su vida si no cumple sus requerimientos.

El artista pidió la colaboración de las autoridades para que puedan brindarle garantías de vida ya que no sabe qué más hacer con estas amenazas que lo tienen asustado tanto él como a su familia.

"He recibido amenazas el sábado. Voy a hacer la denuncia pertinente, también voy a pedir a mis amigos, que son autoridades, que me ayuden, que me orienten", dijo Johan.

Asimismo, el cantante reveló sentirse atemorizado luego de saber el trágico suceso que vivió su compañera Vanessa Soto quien se salvó de milagro del atentado que sufrió en donde falleció su pareja debido a las balas que recibió de parte de sicarios.

Por otro lado, el popular "Chacaloncito" reveló que había conversado con algunos amigos que están sufriendo por lo mismo para que puedan hacer su denuncia, sin embargo, temen que los delincuentes tomen algún tipo de represalias contra su vida o la de sus familias.

"Tengo mucho miedo, no quería salir solo, quería que mis amigos me acompañen pero no quisieron porque tienen miedo. No somos delincuentes, no le hacemos daño a nadie", dijo bastante afectado el artista.

De acuerdo a las declaraciones de Johan los delincuentes le piden 500 soles para que siga vivo y para amedrentarlo y mostrarnos fotos y videos con armas para que así tenga la seguridad de que ellos pueden actuar en su contra si no cumplen sus condiciones.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo caso de extorsión a uno de los personajes más queridos y recordados del mundo de la actuación.

¿Quién es Johan Mendoza 'Chacaloncito'?

Luego de verse alejado de la televisión, Jhoan Mendoza apostó por la música. El joven artista tiene una orquesta de salsa con la que tiene diversas presentaciones en locales de Lima. En sus redes sociales se promociona como 'El rey del TikTok' y junto a otros músicos hace sus shows.

Como se recuerda, en 2005, la televisión peruana sorprendió a los televidentes con la popular serie 'Chacalón: el ángel del pueblo', basada en la vida de José María Gutiérrez, el afamado cantante de música chicha conocido como Chacalón.

Jhoan Mendoza, a la edad de 7 años, asumió el rol de Chacalón en su juventud, obteniendo el apodo de 'Chacaloncito Jr.' y recibiendo elogios por su destacada actuación.

Su talento fue aún más reconocido al año siguiente al obtener el papel principal en 'Camino a casa: las aventuras de Camote y Paquete', donde compartió escenario con Ramón García, consolidando su éxito con la audiencia.