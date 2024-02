"Uñas espantosas": Usuarios critican a Brunella Horna tras ser captada con las manos descuidadas

Después de la emisión más reciente de 'América hoy', Brunella Horna fue objeto de críticas por parte de algunos espectadores y usuarios en las redes sociales debido a un descuido en sus manos. Esto la llevó a responder públicamente para defenderse. A través de sus redes sociales, la pareja de Richard Acuña respondió a sus detractores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Brunella Horna criticada por descuido en sus manos

Recientemente, Brunella Horna se hizo viral en las redes sociales después de que los usuarios notaran un detalle en sus uñas, que generó muchos comentarios en línea. En los últimos días, la empresaria ha compartido algunos detalles sobre las reuniones entre su esposo, Richard Acuña, y Paolo Guerrero.

El portal Instarándula compartió en sus historias el comentario de un seguidor que notó que Brunella tenía las uñas sin pintar mientras mostraba una publicación de la UCV en su celular. La cámara de 'América Hoy' enfocó el teléfono de Brunella, revelando que no tenía una manicura impecable como suele hacerlo.

"Las uñas de Brunella Horna. Plata como cancha y tiene las uñas espantosas", expresó una 'ratuja'. Ante esto, Samuel Suárez recibió una respuesta de Brunella Horna, quien aclaró lo que realmente sucedió:"Me pasé!! jaja tenía que ir ayer, pero tenía tanta prensa afuera de mi casa que no podía salir".

¿Brunella Horna se veía con Paolo Guerrero?

El nombre que está en boca de todos es el de Paolo Guerrero. Su figura ha sido portada en los principales diarios deportivos, pero no solo eso, ya que también ha estado presente en el mundo del espectáculo y en noticias policiales.

En el ámbito del entretenimiento, Brunella Horna, esposa de Richard Acuña (presidente de César Vallejo), llamó la atención al hablar diariamente en "América Hoy" sobre el contrato de Paolo Guerrero con el equipo poeta. Según "Bubu", el delantero estaba obstaculizando las negociaciones y ella insistía en que se respetara el contrato que ya se había firmado.

Diversos usuarios en las redes sociales rápidamente recuperaron algunas entrevistas de Brunella Horna del año 2017. En ese momento, la ahora presentadora de televisión se había separado de Renzo Costa después de que se difundiera el video comprometedor del "Rey de los Cueros" con Laura Spoya. "Bru" causó sorpresa con un repentino viaje a Brasil, lo que llevó a especulaciones sobre su relación con Paolo Guerrero.

Fue en "Amor, Amor, Amor" donde la exintegrante de Esto es Guerra confirmó haberse encontrado con Paolo Guerrero durante el viaje, pero lo más sorprendente fue que Brunella Horna siempre mostraba signos de nerviosismo.

"Sí, lo vi, pero no tuve nada con él (...) Tampoco quiero que me relacionen con alguien con quien no tengo nada (...) me ponen nerviosa", aseguró en aquel entonces Brunella Horna.