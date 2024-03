¿Unen fuerzas contra Maicelo? Samantha Batallanos se luce con 'Pantera' Zegarra su nuevo entrenador de box

La modelo Samantha Batallanos reapareció y esta vez se lució muy feliz de poder haber encontrado un nuevo entrenador de box y ese sería nada más y nada menos que la 'Pantera' Zegarra el archienemigo de su ex pareja Jonathan Maicelo.

La influencer al parecer ya pasó la página con el boxeador quién en su momento la agredió física y psicológicamente por lo que la modelo lo denunció en su debido momento.

Los nuevos pinkys

En el último programa de 'Magaly TV la firme', la conductora lanzó un breve informe en el que se muestra a Samantha Batallanos al lado de la Pantera Zegarra quienes se habrían formado un bonito lazo amical.

Como se sabe la Pantera se agarra siempre ha sido el enemigo de Jonathan Marcelo, esto se debe a las continuas diferencias que ambos deportistas han tenido a lo largo del tiempo.

A pesar de todo ello a la modelo poco o nada le interesa si a Jonathan Maicelo le incomode que ahora sea amiga de su enemigo pues ya cerró capítulo con él.

"Estoy buscando un profesor de box nuevo", dijo la modelo lanzándole la indirecta a Zegarra quien se dedica a este deporte hace ya algún tiempo.

"Es mi nueva amiga y muy buena amiga", dijo el deportivista quién se mostró bastante respetuoso con la modelo Y es que ambos al parecer han tenido muy buena química.

Incluso Pantera recalcó que va a ser un amigo que la pueda cuidar y proteger de hombres que se atrevan nuevamente a faltarle el respeto.

"Si se pica que me busque no hay problema pero en un ring porque esas cosas se solucionan elegantemente y profesionalmente", finalizó el boxeador.

¿Nunca tuvo un orgasmo?

Las chicas de 'Cachudas, pero conchudas' estuvieron en el hilarante y picante podcast de Chiquiwilo, "Tú quieres show?". En medio de la jocosa conversación, las chicas revelaron algunos detalles de su intimidad.

No obstante, fue Samantha Batallanos quien impresionó con sus revelaciones, pues ella asegura que nunca ha podido llegar al orgasmo con un hombre. Esto causó la inmediata reacción de Chiquiwilo, quien vinculó estas declaraciones son la expareja de la modelo, Jonathan Maicelo.

"Yo solo puedo tener un orgasmo con el juguete, más con una persona, con un hombre, no puedo tener un orgasmo", sostuvo la modelo Samantha Batallanos causando la sorpresa de los presentes en el podcast. "Samantha declara que Maicelo duraba poco", agregó Chiquiwilo. "Yo he dicho que con un hombre no he podido lograr tener un orgasmo. Nunca, solamente con un juguete", agregó la modelo peruana.