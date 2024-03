"Uno nunca termina de conocerlos": Cielo Torres cuenta que sobrevivió a un ex que la controlaba

La cantante Cielo Torres es una artista de la salsa peruana que cuenta con grandes éxitos musicales. Hace poco, la intérprete compartió un video en sus redes sociales donde contaba cómo terminó con una expareja porque controlaba algunas cosas de ella.

¡Cuenta su experiencia!

Cielo Torres es una cantante muy querida por el público que no ha tenido suerte en el amor. Tras lanzar su tema de "Canciones Despechadas", fue contando algunas historias de sus exparejas. Entre ellas contaba que estuvo en una relación amorosa que la controlaba.

"Soy Cielo y sobreviví a mi ex que no le gustaba que me ponga ropa sexy y menos que publique fotos. Esta etapa de mi vida se llama LIBERTAD", escribió la cantante de salsa en un video. Entre los comentarios, recibió el apoyo y consejos de muchos fanáticos, pero también hubo otros que la preguntaban cómo no se dio cuenta cuando lo conoció al inicio.

¡Nunca terminó de conocerlo!

Cielo Torres se tomó el tiempo de responder a un fanático que le preguntaba: "Con esa bandera roja, a la primera lo hubieses mandado a volar, para que no tengas que llamarlo ahora 'ex'". A lo que ella respondió con mucha sinceridad en un largo video en su TikTok.

"Cuando tu inicias una relación, todo es bonito, todo es perfecto obviamente. Al inicio de mi relación, nunca me hicieron ese tipo de comentarios, nunca hubo esa intención de querer privarme de algo, sino en ese inicio hubiese terminado todo", comenta.

Luego, Cielo Torres agregó que la mayoría de personas que pasa por situaciones parecidas a ella, es porque al inicio sus parejas no se muestran como realmente son al inicio: "Estas personas, normalmente se muestran tal y como son con el pasar del tiempo. Uno nunca termina de conocer a las personas".

La cantante agrega que ahora tiene más precauciones a las banderas rojas que presentan las personas. "Es parte del riesgo que tienes de conocer a alguien, porque sino cómo conocería gente, cómo tendría el intento si quiera de enamorarme y uno a veces en el camino se pierde, como mi ex, que no funcionó"

¡Más sobre 'Canciones Despechadas'!

La artista Cielo Torres estrenó el videoclip de su tema "Canciones Despechadas" en su canal de YouTube hace unos días. Al público le ha encantado este tema y por las redes sociales se ha convertido en trend por muchas mujeres, además el videoclip ya superó las 100 mil reproducciones.