Usuarios respaldan a Magaly tras ser criticada por celebrar el cumple de sus perros: "Para eso trabaja"

La conductora Magaly Medina se mostró emocionada por el primer año de sus hijos perrunos por lo que no dudó en 'tirar la casa por la ventana' para celebrar todo el amor que les tiene a sus bebés.

Pese a haber presumido su alegría de compartir este especial momento con su familia, diversos usuarios criticaron que gaste en una fiesta para perros ya que algunos consideraron que ese dinero podría ser usado para otros fines.

Sacan pecho por la 'Urraca'

Magaly Medina usó sus redes sociales luego de que sus engreídos perrunos cumplieran un año más de vida, es por ello que la periodista les realizó una pequeña celebración a sus cuatro hijos perrunos despertando elogios en sus seguidores pero críticas en otros.

Las redes sociales de la conductora se vieron divididas a raíz de sus opiniones en la emotiva publicación de Magaly en donde se vio toda una decoración con el rostro de sus bebés.

"Es la mejor decisión que pudiste tomar, es quedarte con los tres bebés, dudo que haya alguien que los cuide como tú lo haces", Qué hermoso cómo amas y tratas a tus pequeños, no hay duda de que la manera más segura de medir el corazón y alma de un ser humano es por la forma en que trata a los animales", fueron algunos de los comentarios positivos hacia ella.

Por otro lado, otros usuarios defendieron a Magaly por la ola de críticas que recibió por hacerle una fiesta a sus mascotas y es que para algunos esto es innecesario tratándose de animales.

"La gente que para diciendo "no tiene en que gastar su dinero" entiendan es SU DINERO puede hacer lo que le dé la gana, para eso trabaja y se lo gana, dejen de envidiar porque tanto que hablan es de envidia", "Disculpen las opiniones se respetan aquí se le ve a Magaly tener un corazón bonito y adorar a los animalitos dice todo de ella, es sabido que hace donaciones para albergues de niños personas con necesidades y también de animalitos. Lo hace en silencio y es lo más valioso de ella que Dios la siga bendiciendo por siempre un abrazo", agregaron otros usuarios.

Hasta el momento Magaly no se ha pronunciado sobre las críticas al cumple de sus hijos perrunos, sin embargo, se mantiene enfocada las cosas positivas de su vida.

Magaly Medina anuncia lanzamiento de su podcast

Hace más de un año, Magaly Medina sorprendía al sentarse frente a frente a Verónica Linares para una reveladora entrevista en "La Linares", canal de YouTube de la periodista. En esta conversación, la popular "Urraca" reveló cómo fue que se animó a realizar sus sonados ampays, su futuro laboral, entre otros aspectos de su vida.

Uno de los que más llamó la atención fue respecto a su futuro laboral, ya que Magaly Medina le reveló a Verónica Linares que le gustaría incursionar en el mundo digital, en específico, haciendo un podcast. En la entrevista, la "Urraca" señaló que esta motivación viene porque siente que, en unos años, la televisión irá perdiendo peso.

"El streaming y las redes sociales nos van a ganar. Ahora mismo lo estamos viendo con los diarios. Tengo un plan para eso. Es algo que quiero hacer y que no he hecho todavía en digital: un podcast. A mí me gusta la radio, siempre me ha gustado, pero no haré radio por los sueldos que pagan, por eso no me levanto ni de chiste", señaló.

En esa línea, Magaly Medina sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que hará realidad su sueño. Mediante sus redes sociales, la esposa de Alfredo Zambrano lanzó un adelanto de lo que será su podcast, el cual tendrá por nombre "Magaly Medina: El Podcast".

"Muy pronto", señaló Magaly en sus historias de Instagram, donde se ve que conversa con quien sería la primera persona que se sentará en su podcast.