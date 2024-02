"Vamos a facturar con los cachos": Las chicas de 'Cachudas pero Conchudas' estuvieron en El Súper Show

En el programa de El Súper Show, llegaron de visita las chicas de 'Cachudas pero Conchudas'. Leysi Suárez, Roxana Molina y Samantha Batallanos contaron sobre su primer stand-up comedy juntas y muchas cosas más.

¡Encendieron El Súper Show!

Las espectaculares Leysi Suárez, Roxana Molina y Samantha Batallanos llegaron al programa con toda la sensualidad. Las chicas estuvieron para promocionar las cuatro funciones de su stand-up comedy 'Cachudas pero Conchudas'.

Leysi Suárez contó que las tres son amigas y fueron contactadas por un productor. "Nos dijo 'por qué no hacen un stand up comedy sobre lo que les está pasando a ustedes'. Hay mucha gente que quiere saber la historia real, pero lo contamos de una manera más cómica", dijo.

Samantha Batallanos comenta que no será la primera ni la última vez que le pondrán los cuernos: "Al final, la seguridad está en una misma, como dicen mis amigas Roxana y Lesly. Los cachos hoy en día se llevan con conchudez".

Por su parte, Roxana Molina agregó que ella es de las personas que devuelve los 'cachos'. "Me han engañado una vez, pero yo soy la que cobra venganza. Si tienes la oportunidad de vengarte hermana, aprovéchalo porque lo vas a disfrutar. Yo sé que la venganza no es buena, pero a veces, solo a veces se disfruta rico", dice la conductora de El Súper Show.

¡Tres mujeres distintas, una misma historia!

La influencer Roxana Molina resalta que las tres son chicas completamente diferentes con una personalidad única. Por ello, se unieron porque tienen una historia en común, el ser engañadas por sus parejas.

"Vamos a facturar con las cosas que nos hicieron, porque créeme todo este show va ser espectacular, la gente se va vacilar. Para que aprendan a llevar los cachos de manera espectacular", agrega Roxanacha.

La querido locutora Leysi Suárez comenta que ella ama a Roxana Molina porque la hace recordar a ella: "Yo era como Roxana Molina... hasta peor, siempre he sido así. Me encanta porque ella es real, una chica auténtica, no tiene poses". A Samantha Batallanos la considera una diamante y maravillosa.

¡Cachudas pero Conchudas!

Este stand-up comedy 'Cachudas pero Conchudas' se estrenará el próximo lunes 04 de marzo y solo tendrán cuatro funciones. Se llevará a cabo en la Estación Barranco a partir de las 8:00pm.

Leysi Suárez, Roxana Molina y Samantha Batallanos ya vienen arrasando con su stand-up juntas. La primera fecha ya hizo sold out. Las entradas se encuentran disponibles a través de Vaope.com.