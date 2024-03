Vania Torres, expareja del 'Gringo atrasador', descarta iniciar nueva relación amorosa: "No estoy disponible"

La actriz, surfista y ahora participante en el programa 'Esto es Guerra', Vania Torres, compartió que está en una fase nueva de su vida. Actualmente, está enfocada en reconstruirse a sí misma y, por el momento, no tiene planes de iniciar una relación amorosa. Recordemos que ella finalizó su relación con el actor Joaquín Orbegoso, más conocido como 'el gringo atrasador' tras varios años de relación sólida. No obstante, revelaron que terminaron en buenos términos y que actualmente se llevan muy bien. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Vania Torres feliz en su nueva etapa

La popular actriz llamó la atención de los internautas en redes sociales luego de finalizar su relación con el actor Joaquín Orbegoso, conocido por su papel en Al Fondo hay Sitio como el 'gringo atrasador'.

Vania Torres indicó en sus redes sociales que se encuentra soltera, pero aclaró que cierra las puertas al amor temporalmente. "No estoy disponible emocionalmente. Me encuentro enfocada en mí, estoy feliz donde estoy. Estoy adaptándome, cambiando y convirtiéndome en lo que quiero ser cada día".

Recordemos que el miércoles 24 de enero, el programa "Esto es Guerra" reveló un nuevo integrante para su temporada 2024. Se trata de Vania Torres, una actriz y surfista peruana, quien tiene como objetivo destacarse como una de las principales competidoras en el reality de América TV.

El fin de su relación con Joaquín Orbegoso

Hace unos meses, Vania compartió con Trome que había finalizado su relación sentimental con el actor Joaquín de Orbegoso, reconocido por su papel como 'maldito Mike' en la serie 'Al fondo hay sitio', después de más de dos años juntos.

"Todo está bien. En verdad, son cosas que pasan... solo podría decir que no ha pasado nada serio ni grave. Las relaciones suelen acabar. No es la idea cuando se empieza a estar con alguien, pero puede pasar y normal. Él es un chico superchévere, y seremos amigos. Como te digo, no ha habido un problema grave, ha sido simplemente la vida, el tiempo, la pandemia ha sido dura y pasó factura", señaló en su momento Vania.

Además, mencionó que ha vuelto a competir en eventos de surf, ya que uno de sus objetivos para este año es participar en algunas competencias a nivel internacional. También estuvo presente durante el fin de semana en un torneo en Punta Rocas. De este modo, la actriz se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales y, por el momento, cierra las puertas al amor.