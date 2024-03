"Víbora de mie**, conch**...": Gabriela Herrera protagoniza ESCÁNDALO en plena calle con su examiga

¡Tremendo chongo! La siempre polémica Gabriela Herrera vuelve a acaparar los titulares de los medios de espectáculos. Esta vez no fue un dime y direte con Yahaira Plasencia o Samahara Lobatón, sino, un escándalo que protagonizó en plena calle. La exchica reality confrontó a su examiga y exsocia, Alina Villón, por no reconocerla como socia de un Spa e incluso la amenazó con recurrir a las amenazas físicas para lograr su cometido. ¡Qué fuerte!

Gabriela Herrera "explota" contra su examiga

En el programa más reciente de "Magaly Tv, La Firme", el nombre de Gabriela Herrera fue bastante tocado debido a un grave escándalo que protagonizó. La ex "Esto es Guerra" y "Combate" está en el ojo de la tormenta debido a un grave incidente que tuvo con su examiga y exsocia Alina Villón.

Gabriela Herrera fue captada por las cámaras de la "Urraca" a las afuera de un spa en el distrito de Lince. Según comentaron los vecinos, y así lo hicieron saber en la nota, los gritos e improperios de ambas partes preocuparon a toda una cuadra, quienes no querían que la "sangre llegue al río".

Según comentó Herrera, ella en todo momento ha sido parte del proyecto del spa, pero, ahora se da con la sorpresa que ha sido retirada "arbitrariamente". Llena de cólera hacia quien en algún momento fue su amiga e incluso compartió algunos viajes, la exchica reality le dijo de todo a Alina Villón.

"No puedo creer lo víbora que puedes ser", se le escucha decir a Gabriela Herrera mientras pelea con su exsocia y examiga. "Víbora de mie**, conch...", agregó entre los gritos que alarmaron a los vecinos de la zona.

Además, Gabriela Herrera no dudó en amenazar a su examiga con "sacarle la mier**" ante la sorpresa de todos en el spa. "Yo no puedo creer que una persona en la que yo confié era una amiga realmente, me haga esto de esta manera", acotó visiblemente conmovida.

¿Qué dijo Gabriela al respecto?

Gabriela Herrera también tuvo tiempo de poder hablar con el programa "Magaly Tv, La Firme". La exchica reality señaló que el origen de su pelea con Alvina Villón se debe que no la reconocen como socia del spa.

"Todo se originó porque yo le pedí a ella el contrato para poder qudear las cosas (los acuerdos) bien. Pásame el contrato se firma y pasó lo que falta", comentó Gabriela Herrera.

La exengreída de Sergio Georde aseguró que todo el mobiliario que hay en el spa lo tienen gracias a ella. "Todo lo que está acá lo he puesto yo. Todo lo que tú ves acá es por mí", agregó.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por la propia Alvina Villón, quien señaló haber quedado en un inicio con la exchica reality para que ella pueda dar 5 mil soles. Pero, la sorpresa fue grande cuando llegó el día y la popular "Gata" no efectuó el pago. ¿Quién dirá la verdad? Muy pronto lo sabremos.