"Vino a pedirme perdón", Angie Jibaja es captada buscando a hombre que acusó de violación

El día de ayer en el programa de Magaly TV la firme se revelaron nuevas imágenes de Angie y baja nuevamente con amistades que dejan mucho que desear ya que esta vez el acompañante incluso la manoseó a vista y paciencia de transeúntes.

Esta vez la popular chica de los tatuajes ha causado polémica por buscar al hombre al que inicialmente acusó de violador Y es que ahora la ex modelo pretende pedirle perdón.

No cambia

La conductora Magaly Medina compartió unas imágenes en la que se ve baja buscando al hombre que acusó inicialmente de violación a las 4 de la madrugada en Miraflores.

La popular 'Urraca' lamentó que Angie Jibaja no dé señales de querer llevar una vida tranquila para así poder luchar por recuperar a sus hijos.

"Otra vez nos está mostrando el lado patético el lado oscuro de esa adicción de la que yo creo que no se ha recuperado ya la vimos en unos cuchos allá en La Victoria, en discusiones, en la comisaría y ahora la hemos vuelto a ver de madrugada en la casa del hombre a quien ella alguna vez denunció", dijo Magaly inicialmente.

De acuerdo a las imágenes se puede ver a Angie Jibaja a las afueras de la vivienda del hombre que acusó de haberla agredido sexualmente al parecer para pedirle perdón.

La exmodelo no se encontraba sola ya que junto a ella había un hombre de quien hasta el momento no se sabe su identidad quién aprovechaba el momento para tocarle el derrier.

El hombre a quien ella buscaba logró salir por la ventana y grabar el suceso para que quede registrado que es Angie Jibaja quién lo busca a él.

El hombre que responde al nombre de Víctor Zamora dejó en evidencia a la 'Chica de los tatuajes' dejando entrever que su denuncia nunca fue del todo cierta.

"Angie baja vino otra vez a perturbar mi paz a las 4 de la mañana y empezó a gritar mi nombre y yo saqué mi cámara y empecé a grabarla y ella me dijo que me quería pedir perdón otra vez", dijo Víctor.

Al percatarse de la cámara Angie Jibaja no dudó en increparle al hombre por querer grabarla; "Te vengo a pedir perdón y encima me grabas", dijo.

El equipo de investigación de la conductora recorrió las calles aledañas al departamento de Zamora y se encontraron con la sorpresa de que me rodeaba el amigo de Angie quien fue captado entrando a una tienda en busca de bebidas alcohólicas.

Luego el hombre se dirigió a un edificio por la calle Berlín en donde al parecer se estaría hospedando junto a la ex modelo. Después de esas imágenes no se logró ver a la pareja.

Magaly Medina lamentó nuevamente ver a Angie en esta situación ya que hace algunos meses había firmado que tenía una vida tranquila con el fin de recuperar a sus hijos.

"En ese estado en el que anda tendrá a sus hijos se acordará de ellos qué patético porque cada cierto tiempo ella se baña se ducha se talquea se maquilla y sale las cámaras a reclamar por sus hijos", dijo.

Finalmente, recalcó que nadie va a poder ayudar a Angie Jibaja si ella misma no tiene la iniciativa de cambiar ya que no habrá consejo o centro de rehabilitación que la ayude a tener la voluntad de ser mejor persona y una buena madre para sus hijos.

Protagoniza escándalo en comisaría

De acuerdo al informe del programa de Magaly TV la firme se sabe que a una persona llamó para revelar que Angie Jibaja estaba siendo agredida por un hombre, sin embargo, cuando la policía llegó al lugar la ex modelo negó estas acusaciones.

Luego de pasar este incidente Angie fue vista con el mismo hombre en las calles de Surquillo junto a un grupo de personas al parecer consumiendo sustancias ilícitas a vista y paciencia del público.

Magaly Medina quien presentó esa lamentables imágenes recalcó que Angie Jibaja no va a cambiar ya que esta no es la primera vez en la que la ex modelo se ve envuelta en escándalos mediáticos.

La conductora se mostró sorprendida ya que Angie había demostrado que intentaba progresar y nuevamente tomar protagonismo en la televisión en sus proyectos personales, sin embargo, nuevamente ha caído las adicciones de las que ya se les conoce.

Asimismo, recalcó que su comportamiento y las personas con las que se rodea e incluso terminar en la comisaría son sinónimo de un proceso de decadencia.

"Pero este tipo de cosas es chocante. Sobre todo ver a una mujer que a lo largo de los años se ha tratado de salir adelante en la televisión pero no pudo hacerlo por sucumbir ante sus vicios. Esa compañía, las cosas que hacía, el estado en el que se deja ver y luego de ser llevada a la comisaría, sin duda es decadente", dijo.

Incluso, la popular 'Urraca' reveló que no se sabe si pasó la noche en las calles acompañada de estas personas que al parecer comparten el mismo vicio.

"Desde la mañana no sabemos si pasó la noche ahí en las calles, sí pasó la noche en algún lado. Solo que a nosotros nos avisaron que estaba ahí a esta hora en la mañana", dijo.