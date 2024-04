Vocalista de Hermanos Yaipén, Giuseppe Horna, sufrió accidente automovilístico: "Es un milagro que esté vivo"

En una entrevista exclusiva con La Karibeña, el cantante de los Hermanos Yaipén, Giuseppe Horna, reveló detalles del accidente automovilístico que sufrió esta madrugada cuando regresaba de una presentación en Chorrillos. Él, aún en shock, se sinceró y reconoció que está vivo de milagro, pues el impacto del choque fue grave.

Luego de que su auto se quedara parado por una falla mecánica pasando el peaje de Monterrico, el vocalista vio la necesidad de llamar a una grúa para llegar a su destino. En el trayecto es donde sucedió el accidente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Giuseppe Horna sufre accidente automovilístico

Durante horas de la mañana de hoy, el vocalista de Hermanos Yaipén, Giuseppe Horna, sufrió un accidente automovilístico cuando retornaba de una presentación en Chorrillos. El hecho ocurrió cuando su auto tuvo una falla mecánica pasando el peaje de Monterrico, Evitamiento, y se vio en la necesidad de llamar a una grúa para que pueda llegar a su destino.

En ese sentido, cuando retornaba sucedió el accidente. Horna detalló que él iba en el asiento de copiloto de la grúa y el chofer del vehículo se estaba quedando dormido. A los pocos instantes después, cuando se encontraban pasando un puente cercano a Plaza Norte, se percata que iban a chocar con otro automóvil, por lo cual el chofer de la grúa maniobró pegándose a la izquierda para evitar el choque. Sin embargo, la grúa impactó con un poste impidiendo que se vaya para el vacío.

"Por el puente que está por Plaza Norte, por el desvío al aeropuerto, abro mis ojos y veo al conductor de la grúa pestañeando y al frente veo que viene un carro. El pata frena fuerte, pero ni eso pudo detener el choque. Maniobró para la izquierda y siento cómo la grúa impacta con el carro y el poste hizo que la grúa no se vaya para abajo. Todo el vidrio me salpicó en el rostro. El impacto fue tan fuerte que se rompió toda la luna de adelante", sostuvo Giuseppe Horna para La Karibeña.

Se salvó de milagro

Giuseppe Horna agradeció a Dios por la suerte que tuvo de salir vivo de este accidente. Y es que el propio cantante reconoció que por poco no la cuenta, ya que instantes previos al choque él se despertó para colocarse el cinturón de seguridad. Esta acción fue clave para que el cantante no "saliera volando" y otro hubiera sido el trágico final.

De igual forma, lamentó que en el otro auto hubiera un niño, quien terminó siendo trasladado al hospital más cercano para que le brinden los cuidados necesarios. Además, reconoció la importancia de tomar las medidas de seguridad cuando se está manejando, pues un acto tan sencillo como colocarse el cinturón de seguridad puede salvar una vida.

Giuseppe Horna está convencido que fue un milagro de Dios que se haya salvado de este accidente. "Para mí es un milagro, unos 30 segundos antes del choque me levanté para ponerme el cinturón de seguridad. Yo sé que fue Dios el que me salvó porque si yo no me hubiera puesto el cinturón hubiera salido disparado por la venta", detalló el vocalista.

Por último, cabe resaltar que el cantante no sufrió heridas de gravedad tras el accidente. Si bien es cierto quedó en shock por lo sucedido y con contusiones en el hombro, él se mostró sumamente agradecido con Dios tras salir vivo de este accidente. "Más allá de todo es Dios el que te toca en estos momentos. Para mí es un hecho increíble que me haya puesto el cinturón. Salva muchas vidas. Sentí a Dios", sostuvo Giuseppe Horna, vocalista de Hermanos Yaipén.