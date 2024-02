"Voy a dar la cara": Christian Cueva anuncia entrevista EN VIVO con "América Hoy" y contará toda su verdad

¡BOMBA! Esta semana el mundo de la farándula ha seguido de cabeza. Pamela Franco, pese a que negó en todos los idiomas conocer a Christian Cueva, reconoció el pasado lunes en "Mande quien mande" que no solo conocía al jugador, sino también que habían mantenido un romance clandestino el 2018, cuando el volante nacional mantenía una relación con Pamela López. Ahora, "Aladino" se defenderá y promete contar toda su verdad en breves minutos en el programa "América Hoy". ¿Revelará más "trapitos sucios"?

Christian Cueva en "América Hoy"

Pamela Franco remeció "Chollywood" con sus más recientes declaraciones en "Mande quien mande". La cumbiambera aceptó conocer a Christian Cueva y también confesó haber mantenido una relación clandestina con el futbolista entre idas y vueltas que comenzó el 2018.

La cantante reveló mayores detalles sobre esta relación e incluso reveló que Cueva amenazó en más de una oportunidad a Christian Domínguez. Esto fue desmentido por "Aladino" en una llamada para "Mande quien mande" y ahora sorprendió apareciendo en un avance de "América Hoy" donde asegura que responderá de todo.

"La historia que sigue ocupando las portadas de todos los diarios. Donde aún hay muchas dudas y preguntas que se resolverán. Y este jueves, por primera vez y en exclusiva da la cara. Christian Cueva EN VIVO, cuenta su verdad. Una edición imperdible de 'América Hoy', este jueves a las 9:30", señala la promoción del programa.

Ante esto, Cueva confirma que responderá todas las inquietudes y promete dar la cara. "Este jueves estaré con ustedes en América Hoy para aclarar todos los puntos y dar la cara", se le escucha decir a Christian Cueva.

¿Responderá toda la verdad sobre su relación con Pamela Franco? ¿Hablará de Chris Soifer? ¿Pasó el Año Nuevo 2019 con Pamela Franco en Huanchaco? ¿Hubo más infidelidades? Estas preguntas y más responderá Christian Cueva en "América Hoy".

Se pronunció mediante comunicado

Christian Cueva ya se había pronunciado sobre las declaraciones de Pamela Franco mediante un comunicado de prensa. "Aladino" ninguneó a la cantante de cumbia y señala que no la consideró como una relación, sino como una "vinculación indebida".

"No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor", señaló en su comunicado.

Comunicado de Christian Cueva

Además, dejó en claro que pese a la infidelidad cometida, está dispuesto a recuperar a su familia y reveló que recibirá ayuda especializada para poder hacerlo.

"Pido a Dios, públicamente, su perdón, sé que su amor y generosidad sin límites, me mostrarán el camino para corregir lo mal hecho. Estoy buscando y consiguiendo ayuda especializada. Estoy arrepentido y quiero enmendarme. Mientras tanto, estoy, a la vez recorriendo el camino que debo andar, para volver a ser quien puedo ser: alguien mejor de quien fui", finalizó.