"Vuelve el perro arrepentido...", usuarios comentan el regreso de Hugo García a 'EEG'

'Esto es Guerra' sigue sorprendiendo los sus competidores y esta vez no fue la excepción pues quien regresó a sus filas es nada más y nada menos que Hugo García quien se había alejado del reality.

El modelo volvió por la puerta grande dispuesto a seguir dándole pelea a sus competidores rivales para lograr alzar la copa en el equipo que le sea destinado.

Usuarios no perdonan nada

El día de ayer 'Esto es Guerra' provocó los gritos de diversos fanáticos que esperaban ver caritas conocidas en el programa y así fue pues Hugo García fue presentado por todo lo alto al reality de competencia.

De inmediato el deportista fue abrazado por Johanna San Miguel una de las más emocionadas del retorno del influencer.

Sin embargo, fueron diversos usuarios quienes opinaron de todo en redes sociales tras el regreso de la pareja de Alessia Rovegno pues se esperaba que el modelo lograra abrirse más en el ámbito profesional.

"No dijo que ya no volvía???? Que paso pues", "Yo pensé que ya no volvía", "Para que se despide si igual va a volver", "Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las patas...", "Y que pasó con su restaurante ya no le da", "Que vaya hacer panetones con la Rovegno", fueron algunos de los comentarios.

Cabe resaltar que muchos de los fanáticos del programa mostraron su desacuerdo luego de que el tribunal decidiera mandar a Hugo al equipo de los combatientes cuando el siempre ha sido parte de los guerreros.

Enamorado hasta los huesos

Alessia Rovegno celebró sus cumpleaños en una lujosa fiesta bastante privada y en compañía de sus familiares y amigos más cercanos, sin embargo, esto no fue la sensación de la noche ya que fue Hugo García quien no dejó pasar esta fecha especial su se lució con su regalo.

De acuerdo a las redes de la influencer, el ex chico reality tuvo un tierno detalle con la rubia modelo y es que la hija de Bárbara Cayo y de Lucho Rovegno no imaginó que su pareja le regalara un pastel con su cara de niña en el medio.

Este presente de parte de Hugo para Alessia conmovió a la modelo quien no dudó en presumir su torta en su cuenta de Instagram y agradecer a su pareja por ser siempre cómplice en sus momentos más especiales.

"Feliz 26 mi reina hermosa!!!??Les dije que sería una noche especial! Amo verte sonreír así", escribió el modelo feliz de haber sorprendido a la rubia.

En el video que publico Hugo se puede ver la emoción de Rovegno quien no podía creer tener una torta de cumpleaños con su cara cuando a penas era un niña.

Diversos usuarios aplaudieron este tierno gestos de Hugo, ya que el modelo se ha dejado ver más enamorado que nunca de la regia modelo con quien ya convive desde hace algunos meses.