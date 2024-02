¡Y olé! Rebeca Escribens vacila a Nataniel Sánchez por su acento español y ella responde: "Se me sale lo piraña"

¡Ostia! Tras el final de "Al Fondo Hay Sitio" hace varios años, Nataniel Sánchez emprendió una nueva aventura en el "Viejo Continente". Su destino elegido fue España, donde la recordada "Fernanda de las Casas" busca abrirse espacio en el mundo actoral. Además, destacada por ser multifacética, la actriz ahora se lanza como cantante y decidió venir al Perú para promocionar su primer tema. "América Espectáculos" fue el primer programa que visitó y Rebeca Escribens le hizo una amena entrevista, donde la vaciló por su acento español, sin esperar la respuesta de la "novia de Chucky".

Rebeca Escribens vacila a Nataniel Sánchez por su acento español

Nataniel Sánchez llegó la madrugada del último fin de semana a suelo peruano para cumplir una serie de presentaciones. La actriz se aventura en el mundo del canto y ha lanzado su primer tema, el cual lo presentó en exclusiva en "América Espectáculos".

Previo a su presentación, Nataniel Sánchez conversó con Rebeca Escribens en una amena entrevista para el mencionado programa. Entre otras cosas, la recordada actriz de "Al Fondo Hay Sitio" habló sobre los aprendizajes que le va dejando el vivir en España por tanto tiempo.

"Una de las cosas más importantes que he aprendido al irme a España es que no somos una cosa. Nos encanta encasillarnos, pero no, soy actriz, bailarina, cantante, ama de casa, amiga, mujer y ponernos un título hace que no descubramos otros talentos", señaló Nataniel Sánchez.

De inmediato, Rebeca Escribens, fiel a su estilo, vaciló a Nataniel Sánchez por su marcado acento español. Lejos de incomodarse, la ahora cantante lo tomó con mucho humor y explicó que para lograr hablar como una "española pura" ha tenido que estudiar bastante.

"Y cómo has hecho para (hablar...) Me encanta, coño, es que es una cosa", mencionó la conductora. "Pues mira, tía, hay que estudiar acento castellano. También se me sale lo piraña", puntualizó Nataniel.

¿Le molesta que la vacilen?

Esta no es la primera vez que vacilan a Nataniel Sánchez por su acento español. En redes sociales muchos la han criticado y la tildaron de "alienada" por imitar el dejo de los europeos, pero ella no se amilana.

En una entrevista pasada con Arturo Chumbe, la actriz señaló que debido a su trabajo se prepara como mejor le parece y una de sus grandes metas es hablar como una española.

"No me molesta, ¿sabes por qué? Te digo una cosa, porque yo no voy a parar hasta realmente hablar como una española, porque yo soy actriz. Si en una película necesitan que hable como una española hablaré como española, y si necesitan que hable como cubana, chico, o como mexicana...", afirmó.