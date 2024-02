"Ya se le va a pasar", Christian Cueva estaría seguro que Pamela López lo perdonará

Como se sabe Christian Cueva estuvo en el ojo de la tormenta luego de que se descubriera que había mantenido una relación con Pamela Franco y que había afanado a otras chicas de la farándula.

Por lo que su esposa Pamela López aseveró que iba a iniciar su proceso de divorcio con el jugador, sin embargo, Christian aseguró que esto ya se le iba a pasar a la madre de sus hijos dejando entrever que ya habían tenido problemas similares.

¿Se viene el perdón?

Pamela López y Christian Cueva actualmente se encuentran separados debido a las infidelidades que cometió el jugador y las cuales fueron públicas a nivel nacional.

Sin embargo, el día de ayer en el programa de 'Magaly TV la firme' la ex abogada de la madre de los hijos del jugador reveló que Pamela había desistido de iniciar el proceso de divorcio.

Incluso la profesional confesó que tuvo una conversación con Christian cueva sobre el divorcio y lejos de darle una respuesta certera aseveró no sentirse preocupado pues confía en que ya se le va a pasar a su esposa.

"Nos reunimos (Christian Cueva y yo) para hacer la propuesta, escuchar las propuestas de la otra parte y escuché todo lo que me dijo atentamente. Para ser sincera y bastante pragmática, el tufillo que me dejo es 'se le va a pasar, no te mates'", contó la abogada recordando la entrevista privada.

La abogada Claudia Zumaeta reveló que el jugador dejó entrever que estos problemas ya lo habían tenido con anterioridad y que siempre terminaban retomando la relación por lo que no se preocupó por el divorcio ya que sabía que este no se iba a dar.

"(Me dijo) Que no hiciera nada porque esto ya había pasado varias veces y se le iba a pasar en algún momento y enhorabuena porque siempre terminan regresando. Me dejó un sinsabor porque denota que tiene una manipulación sobre la otra persona", agregó.

Cabe resaltar que Pamela López actualmente se encuentra en Europa visitando a una amiga por lo que se ha especulado que sería bastante probable que el jugador y ella se encuentren debido a la cercanía de países.

Se echa para atrás con el divorcio

Magaly Medina se mostró indignada por la presunta posibilidad de que Pamela López logré perdonar a Christian Cueva a pesar de todo lo que le hizo con varias figuras de la farándula.

La conductora reveló que Pamela López frenó el proceso de divorcio que iba a iniciar con la abogada Claudia Zumaeta, quien hasta hace unos días era su representante legal.

La popular "Urraca" afirmó que puso su confianza en Pamela pues se veía segura y firme ante su decisión.

"Yo le mando un mensaje le dije: 'En vista que vas a venir al estudio hay que pactar la fecha porque yo tengo diligencias para hacerte un espacio en la agenda y poder comunicarnos'. El mensaje fue dejado en visto. No hubo un gracias, un por el momento no voy a continuar con el proceso o voy a tomarme un espacio porque voy a viajar", sostuvo la letrada.

La abogada en todo momento mostró su incomodidad por no haber recibido al menos un gracias de parte de Pamela.

Por su parte, Magaly Medina también reveló que la aún esposa de Christian Cueva le escribió para informarle que ya no dará algún tipo de declaración a su producción, por lo que cree que el futbolista habrían retomado su relación o algún acuerdo.