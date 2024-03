"Ya no te hablaremos": Magaly Medina se mostró indignada con Paco Bazán por celebrar disculpas de Cueva

Magaly Medina expresó su indignación tras escuchar a Paco Bazán elogiar y respaldar a Christian Cueva, quien ofreció disculpas públicas nuevamente a su esposa después de haberle sido infiel con Pamela Franco y Chris Soifer. Este hecho no pasó desapercibido por la Urraca, pues se mostró indignada en su programa. En ese sentido, sostuvo que ya no invitaría al periodista deportivo a su programa por elogiar la acción de Christian Cueva. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina decepcionada con Paco Bazán

El elogio de Paco Bazán hacia las disculpas de Christian Cueva no fueron bien recibidas por la conductora de televisión Magaly Medina, quien se mostró indignada con la celebración del periodista deportivo. "Creo que ya no te hablamos paco, creo que ya no te dirigimos la palabra, ya no te invitamos aquí", dijo la conductora de TV.

La popular 'urraca' remarcó que no logra entender por qué Paco Bazan defiende a Christian Cueva, infiel confeso. "No puedo entender, esta bien que estes metido en la relación y yo lo respeto, y que esté tratando de recuperar a su familia, pero eso no quiere decir que Christian Cueva es de su mismo equipo", indicó.

Durante su programa, Paco Bazán enfatizó que Christian Cueva está arrepentido. "Es un guerrero y está luchando por su matrimonio, y yo le creo, no nos podemos burlar de un sentimiento genuino y valiente", sostuvo el periodista deportivo.

Paco Bazán aclara su situación con Ely Yutronic

Mientras la presentadora de 'ATV Noticias - Edición Central' elogia la cortesía y el buen humor de su colega, el conductor de 'El Deportivo, en otra cancha' admira la belleza de la periodista, lo que ha generado un nuevo interés romántico en la televisión peruana, una expresión que refleja el deseo de que dos personas inicien una relación. En las redes sociales, los usuarios han comenzado a vincular a ambos con la esperanza de que establezcan una relación amorosa. Sin embargo, Paco Bazán ha aclarado la situación.

En respuesta a esto, el presentador deportivo aclaró su estado emocional y afirmó que, dos años después de separarse de la madre de sus hijos, sigue comprometido con su celibato, por lo tanto, descartó la posibilidad de tener una relación en este momento. "Yo tengo esposa, ante los ojos de Dios yo estoy casado, eso quiere decir que yo no fumo, no tomo alcohol, no bailo pegado. Yo he tomado la decisión de ser padre y he renunciar a ser hombre", sostuvo Paco Bazán.